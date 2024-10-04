Валерий Леонтьев впервые за три года выступит в России — на сайте певца анонсировано его участие в юбилейных концертах Игоря Крутого в центре Live Арена в подмосковном Сколково 8 и 9 ноября. О других выступлениях речи не идет, дал понять RTVI его директор Борис Чигирев.

«Валерий Яковлевич еще в марте в интервью газете “Московский комсомолец” сказал, что он завершил гастрольную работу», — сказал он в ответ на вопрос о том, планирует ли Леонтьев возобновить концерты в России.

Сам Леонтьев ранее объяснил «МК» свое согласие участвовать в юбилейных концертах Крутого тем, что с «с этим автором работал полжизни».

«Комсомольская правда» написала 4 октября, что Леонтьев в ближайшее время прилетит из США в Москву, где якобы даст и другие концерты, кроме официально объявленных. В частности, обсуждаются выступления Леонтьева на частных мероприятиях в столице в декабре, утверждает издание.

В статье также сообщается, что в новогоднюю ночь Леонтьев станет главной звездой гала-концерта в Дубае. За новогоднее выступление певец может получить до 10 млн рублей, тогда как его обычный гонорар за корпоративы составляет 6 млн рублей, пишет «КП».

Валерий Леонтьев, которому 19 марта исполнилось 75 лет, сказал в день своего рождения, что не будет устраивать прощальное турне.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в “Октябрьском” и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — заявил он «МК».

Директор Борис Чигирев тогда уточнил, что Леонтьев «давно покинул сцену» и не принимает участие в съемках программ, «просто сейчас объявил об этом официально». Такое решение он объяснил возрастом артиста.

На телевидении Леонтьев не появлялся после 2021 года. Тогда он заседал в жюри шоу «Голос. 60+», выступил на «Песне года» и поучаствовал в новогодних съемках.

Всего за свою карьеру Леонтьев выпустил более 30 альбомов. В числе самых известных песен артиста — «Казанова», «Полет на дельтаплане», «Августин» и другие. Леонтьев также снялся в нескольких фильмах — «Экстрасенс», «Не ходите, девки, замуж», «Карнавальная ночь-2» и прочих, сыграл в рок-oпepе Лopы Квинт «Джopдaнo».