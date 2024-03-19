Певец Валерий Леонтьев уходит со сцены, пишет РБК со ссылкой на его концертного директора Бориса Чигирева. По словам представителя артиста, прощальное выступления не планируется.

«Уже было прощальное выступление — 70 лет, был концерт большой в Кремле, в БКЗ Октябрьском, сольные концерты большие. Это было, собственно, прощание», — сказал Чигирев.

Директор артиста уточнил, что Леонтьев «давно покинул сцену» и не принимает участие в съемках программ, «просто сейчас объявил об этом официально». Такое решение Чигирев объяснил возрастом артиста.

«Возраст наверно уже таков, что пора давать дорогу молодым»», — отметил он.

19 марта Валерию Леонтьеву исполнилось 75 лет. Свой день рождения он отмечает в узком кругу друзей, пишет «Московский комсомолец». В беседе с изданием артист рассказал, что отпраздновал свое 70-летие на сцене, а теперь хочет «только поблагодарить тех людей, которые поздравляют меня <…> в интернете».

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в “Октябрьском” и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — пояснил артист. Его юбилейное шоу называлось «Я вернусь…».

Валерий Леонтьев родился в 1959 году в селе Усть-Уса в Коми, позднее жил с родителями в Архангельской и Ивановской областях. В детстве Леонтьев пел в школьном хоре, ходил в драматический кружок, увлекался танцами и рисованием. После окончания школы работал почтальоном, смазчиком на прядильной фабрике, подсобным рабочим на стройке и на заводе.

В 1968 году Леонтьев переехал в Воркуту, там же поступил в филиал Ленинградского горного университета, но не окончил его. В этом же городе дебютировал в качестве певца на сцене — в 1971 году выступил с песней «Карнавал» на региональном конкурсе и занял второе место. Первый сольный концерт Леонтьев дал в 1972 году в воркутинском Дворце культуры шахтеров.

Позднее Леонтьев учился во Всесоюзной творческой мастерской эстрадного искусства, а также окончил заочное отделение Ленинградского государственного института культуры имени Н.К. Крупской (сейчас — Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств).

В конце 1970-х Леонтьев был солистом Сыктывкарской и Горьковской филармоний, а также выступал в ансамблях «Мечтатели» и «Эхо». В марте 1980 года состоялось его сольное выступление в Москве в Театре Эстрады, в том же году вышли первые пластинки — «Танцевальный час на солнце» и «Кружатся диски». В 1996 году получил звание народного артиста России.

Всего за свою музыкальную карьеру Леонтьев выпустил более 30 альбомов. В число самых известных композиций вошли «Казанова», «Полет на дельтаплане», «Августин» и др. Помимо этого, Леонтьев снялся в нескольких фильмах — «Экстрасенс», «Не ходите, девки, замуж», «Карнавальная ночь-2» и др., а также сыграл в рок-oпepе Лopы Квинт «Джopдaнo».