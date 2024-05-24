Дирижер и основатель французского симфонического оркестра Les Siècles Франсуа-Ксавье Рот покидает свою должность из-за непристойного поведения, его место займет Адриен Перрюшон, сообщает Radio France.

Причиной отставки Рота стала публикация статьи с показаниями семи музыкантов, которые обвинили дирижера в том, что на протяжении нескольких лет он посылал им фотографии своих гениталий. Одной из тех, кто рассказал о непристойном поведении Рота, стала бывшая солистка филармонического оркестра радио Франции Мари-Анни Николя.

Авторы статьи подчеркнули, что о поведении Рота давно известно в музыкальном сообществе. Они обвинили дирижера в злоупотреблении властью и отметили, что Франсуа-Ксавье Рот был одним из кандидатов, претендовавших на пост руководителя Парижского оркестра в 2019 году. Сам Франсуа-Ксавье Рот признавался журналистам, что вел интимные разговоры по телефону, и попросил прощения у тех, кого мог обидеть.

Статья о непристойном поведении Рота была опубликована за несколько часов до концерта, на котором должны были исполняться произведения Равеля. Ее выход вызвал “очень сильные эмоции” среди музыкантов и административного состава, отмечает Radio France. В начале дня музыкантам было разослано электронное сообщение о создании “ячейки активной поддержки”.

Режиссер-постановщик оркестра Дельфин Тиссо рассказала, что с 2022 ноября был также введен протокол “осведомленности, предотвращения и отчетности”. Она подчеркнула важность обсуждения проблемы сексуального насилия в оркестре и информирования о поддержке тех, кто стал его жертвой.

“Это циклон, который надвигается на нас. Les Siècles — это не просто Франсуа-Ксавье Рот, это 70 музыкантов и 7 административных сотрудников. Нашим приоритетом является сохранение занятости и структуры”, — выразил свою озабоченность представитель Le Siecles Энрике Терен.

Он также заявил, что руководство оркестра никогда не получало жалоб или обвинений в адрес дирижера, связанных со злоупотреблением своим служебным положением до публикации статьи. Терен обратил внимание на то, что музыканты сами предлагают кандидатов в оркестр и те должны быть приняты единогласным решением, причем у каждого из участников оркестра есть право вето.

По его словам, за двадцать лет из оркестра исключили всего трех участников, причем сам Франсуа-Ксавье Рот никого не увольнял.