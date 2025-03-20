У разводов в России не «женское», а «детское лицо», заявил RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Так она прокомментировала слова удмуртского иерея Вячеслава Клюева, который заявил, что 90% разводов в стране инициируют женщины, которые прочитали в Сети, что им в случае разрыва отношений гарантированы дети, алименты и пособия.

«На самом деле у разводов детское лицо, потому что, как правило, жертвами разводов становятся дети. Поэтому, к великому сожалению, мне кажется, что гендерный подход здесь абсолютно неуместен. <…> Вольная интерпретация священника, с моей точки зрения, направлена на то, чтобы дискредитировать наших женщин», — отметила депутат.

Останина подчеркнула, что при разрыве отношений не всегда корректно говорить, кто на самом деле является инициатором развода: например, если супруг ушел к другой, то женщина может подать на развод из-за обиды и «понимания того, что стала нелюбимой».

«Иногда в суд идет не муж, который уже давно живет во второй семье, а именно жена. Такая же история бывает иногда и с женщиной, которая позволяет себе забыть о клятве своему мужу быть ему верной. Зачастую и мужчина тоже, не желая делить супружеское ложе с третьим лицом, тоже является инициатором развода», — добавила глава думского комитета по защите семьи.

Она подчеркнула, что ни один из российских судов «не ведет статистики, кто является инициатором развода».

«Хочу встать на защиту женщин, но я, не имея никакой статистики, не стану говорить, что виновником развода являются мужчины, что у разводов мужское лицо. Мне бы очень хотелось, чтобы, делая подобные выводы, вот таким образом очерняя наших женщин, все-таки даже священники относились бы к своим высказываниям более вдумчиво. Тем более что, если уж посмотреть, то основная паства их — все-таки женщины. Мне очень хочется, чтобы священники тоже любили своих прихожан, в том числе и женщин», — заключила Останина.

В интервью, опубликованном на телеканале «Союз» 19 марта, клирик Глазовской епархии иерей Вячеслав Клюев заявил, что в 2024 году было около 400 тыс. бракоразводных дел, подчеркнув, что в эту статистику не включены гражданские браки. «Прямо сейчас около 12 млн детей проживают в монородительских (материнских) семьях», — добавил он. Иерей уверен, что часто от таких расторжений брака страдают не только дети, но и мужчины, которым «суд определяет жить отдельно».

По его словам, из-за курсов саморазвития, коучей и других «вождей слепых» даже жены священников начинают уходить из семей. Клюев добавил, что россиянки, у которых «нет вот этих [православных] ориентиров» и появляются мысли «не развестись ли», начинают искать в Сети, что они получат после развода и «как делить имущество».

«Мы знаем, что у развода в России женское лицо, это много лет известно. <…> И действительно, порядка 90% разводов инициируют именно женщины, матери. И, соответственно, такая мама, находясь на перепутье, искушаемая всеми мыслями и вопросами, заходит в интернет и видит, что ей по результатам всех этих судебных споров будут гарантированы дети, алименты, отдельно пособия. Что ее остановит в этом случае?» — сказал священник.

По его мнению, если такая «находящаяся на перепутье» женщина поймет, что у нее решится вопрос с детьми и семейным бюджетом, то она «точно примет решение о разводе».