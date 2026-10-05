Комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры продолжит курс на развитие отрасли, но с четким пониманием, что туризм — это, прежде всего, люди, их отдых, впечатления и безопасность. Об этом корреспонденту RTVI заявил глава комитета Тимур Каноков.

«В фокусе нашего внимания остаются социально важные направления. В первую очередь, это детский, инклюзивный и культурно-познавательный туризм. Это создание качественной и доступной инфраструктуры, устойчивое развитие курортных территорий, повышение качества туристических услуг и обеспечение безопасности туристов», — сказал он.

Парламентарий убежден, что «туризм должен быть доступен каждому — независимо от возраста, возможностей здоровья и места проживания».

Комитет планирует особое внимание уделить устойчивому развитию курортных территорий.

«Для нас это не просто слова. Это строгий контроль антропогенной нагрузки на экосистемы, внедрение современных систем переработки отходов, экономия водных ресурсов и сохранение уникального природного ландшафта. Курорты должны развиваться так, чтобы их красота и ресурсы оставались и для наших детей, и для будущих поколений», — подчеркнул парламентарий.

Он заверил, что депутаты комитета «открыты к диалогу с отраслью, регионами и гражданами».