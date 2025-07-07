С 7 по 13 июля в Москве и области будет аномальная жара — выше 30 градусов. Об этом RTVI сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она допустила, что могут быть даже «установлены новые значения рекордов максимальной температуры».

Синоптик уточнила, что в целом температура на этой неделе будет выше климатической нормы: в начале недели — на 4−5 градусов, в конце недели — на 5−6 градусов.

«До конца недели у нас будет жаркая погода. Сегодня у нас уже температура плюс 27-29 градусов, в последующие дни температура в Москве превысит отметку 30 градусов», — сказала она.

По ее словам, во вторник и среду — 8 и 9 июля — ожидаются осадки.

«Возможно, что выпадет где-то до 10 миллиметров. Это типичные летние дожди, которые могут сопровождаться даже грозовой деятельностью. Не исключено, что завтра местами порывы ветра при этой грозовой деятельности, при мощной кучевой облачности могут достигать 12−15 метров в секунду», — сообщила Позднякова.

В четверг и пятницу (10-11 июля) температура воздуха может возрасти до «рекордных значений», добавила Позднякова.

«Не исключено, что будут установлены новые значения рекордов максимальной температуры. Потому что дневная температура по региону уже плюс 29-34 градуса, значит, в Москве это будет где-то в пределах плюс 32-34 градуса. Такая вот устойчиво-жаркая погода», — сообщила синоптик.

Жара будет не только днем, но и ночью, добавила Позднякова. Она отметила, что до середины это недели минимальная ночная температура в Москве составит плюс 18-20 градусов.

«Потом температура будет достигать плюс 20-22 градусов, что для города очень неприятно, потому что если у людей нет кондиционеров, то ночной сон при высокой температуре не всегда бывает полезен», — уточнила собеседница RTVI.