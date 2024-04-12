Для граждан стран, в отношении которых в Израиля действует безвизовый режим, включая россиян, будут введены электронные разрешения на въезд (Electronic Travel Authorisation, ETA). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство туризма страны. Что стало причиной введения разрешений, как их получить и кто не сможет рассчитывать на оформление ETA — об этом RTVI рассказал председатель комиссий по связям со странами постсоветского пространства и по иммиграционному праву при Палате адвокатов в Израиле Алексей Коваленко.

«Израиль присоединился ко всеобщей мировой практике, которая существует в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах, Арабских Эмиратах. Человек, который решит посетить Израиль, заранее получает онлайн-разрешение на посещение Израиля, тем самым он не рискует, что его развернут на границе», — сказал Коваленко.

По его словам, причиной для введения новых правил стали скандалы, возникающие из-за туристов, посещающих Израиль.

«Многих возвращали, и сотрудники пограничной службы не убеждались в том, что человек едет в целях туризма в Израиль, а не собирается нелегально остаться и стать рабочим мигрантом. Поэтому ввели это изменение», — пояснил адвокат.

Таким образом удалось автоматизировать процесс, подчеркнул Коваленко.

«Человек заранее подает документы, присоединяет все подтверждения того, что он в качестве туриста посетит Израиль, [указывает] гостиницу, все планы перемещений. И таким образом он уже заранее знает, что его не развернут, что его билет не прогорит, что он может попасть в Израиль как турист и наслаждаться отдыхом», — добавил он.

Разрешение остается действительным в течение двух лет. Срок одобрения заявки должен не превышать 48 часов, однако на практике может занимать до недели, отметил адвокат. В случае, если у заявителя есть уголовная судимость, или он ранее посещал Израиль с нарушением визовых правил, ему могут отказать.

“Утверждается, что это войдет в действие в течение 2024 года. В какой точно месяц — еще никто не знает, так как у Израиля свои проблемы сейчас, которые нужно решать. Но утверждается, что в этом году это изменение уже войдет в силу” — заключил Коваленко.