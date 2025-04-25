Конец апреля будет холодным, ожидаются заморозки, а также дожди, рассказал RTVI ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он добавил, что в ночь на 28 апреля возможна гололедица.

«Предстоящие выходные [26-27 апреля] в столичном регионе будут очень холодными. Температура будет на уровне первых дней этого месяца, а не последних. Температурный фон будет на 5−7 градусов ниже климатической нормы», — сообщил эксперт.

По словам Леуса, температура в ближайшие ночи в Москве будет плюс 1-3 градуса, днем — плюс 7-9 градусов. Кроме того, в столичном регионе на этой неделе ночью местами ожидаются слабые заморозки, предупредил собеседник RTVI.

Леус добавил, что днем 27 апреля в столице ожидается 6-8 градусов тепла, не исключены кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Также относительно морозной, с температурой ниже 0 градусов, будет и ночь на понедельник — от нуля до минус 2 градусов. А вот днем температура повысится, правда, до нормы показания термометров не дотянутся — ожидается +10…+12 градусов, и вероятность осадков невелика», — сказал он.

29-30 апреля погода будет преимущественно облачная, сообщил синоптик, — с небольшими дождями и дневной температурой плюс 11-13 градусов, ночных заморозков не ожидается. «Экстремального» ветра ожидать не стоит, но ожидаются порывы до 12−14 м/с, уточнил Леус. Он также не исключил появление гололедицы.

«Если смотреть на прогноз, то гололедица не исключена в ночь на понедельник», — заключил он.

Главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале сообщила, что в Подмосковье в ближайшие ночи похолодает.

«Адвекция холодного воздуха в столичный регион продолжается, а это означает, что в последние сутки апреля температура почвы может понизиться и до отрицательных значений. Заморозки на почве и в воздухе должны остановить дачников от ранней высадки теплолюбивых культур», — написала она.