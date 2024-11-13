Избранный президент США Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден 13 ноября встретились в Овальном кабинете Белого дома. Прессу допустили туда всего на минуту, но журналисты успели услышать слова Трампа о том, как жестока политика.

Победивший на выборах республиканец также поблагодарил Байдена за плавную передачу власти. «Пожалуйста», — ответил ему президент.

Будущая первая леди США Мелания Трамп, судя по всему, не присоединилась к своему супругу в ходе его сегодняшнего визита в Вашингтон — как, впрочем, СМИ и предупреждали заранее. Однако Белый дом заявил, что Джилл Байден приветствовала Трампа, когда он прибыл, и вручила ему «рукописное поздравительное письмо» для его жены, а также заявила, что ее команда готова помочь с их переездом.

По данным CNN, Мелания Трамп с высокой долей вероятности вообще не будет переезжать в Вашингтон на период президентства своего супруга, поскольку планирует проводить большую часть времени в Палм-Бич (Флорида), где у нее много друзей, и в Нью-Йорке, где учится ее 18-летний сын Бэррон.

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Встретив Трампа в Овальном кабинете, Байден заявил, что с нетерпением ждет «плавного перехода» и готов сделать все возможное для его комфортного проведения. «Добро пожаловать, добро пожаловать обратно», — обратился он к победителю выборов.

«Спасибо большое. Политика жестока, и это во многих случаях не очень приятный мир, но сегодня это прекрасный мир, и я очень ценю переход, который будет настолько плавным, насколько это возможно. И я очень ценю это, Джо», — ответил Трамп.

После этого обмена репликами журналистов попросили выйти из кабинета. Некоторые из них выкрикивали вопросы в адрес обоих участников встречи, но те не реагировали.

СМИ утверждают, что на встрече царила «определенная вежливость», однако, по данным Reuters, формальные договоренности о передаче президентской власти заняли больше времени, чем планировалось, поскольку команда Трампа еще не подписала необходимые документы.

Речь идет о соглашениях, обеспечивающих будущим сотрудникам Белого дома доступ в офисные помещения и к государственному материальному имуществу, прямое взаимодействие с правительственными чиновниками и служебной информации. В этом, как отмечает Reuters, есть некая ирония, поскольку Трамп уже успел публично объявить имена многих членов своей будущей команды, включая тех, кто займет ключевые посты.

«Юристы, занимающиеся вопросами перехода Трампа-Вэнса, продолжают конструктивно взаимодействовать с юристами администрации Байдена-Харрис относительно всех соглашений, предусмотренных Законом о переходе президентской власти», — заявил отвечающий за переходный процесс в команде Трампа Брайан Вэнс.

Директор консультирующей новые администрации США некоммерческой организации Валери Смит Бойд пояснила, что пакет документов, подписываемых в сопровождение переходного периода, призван гарантировать, что в Соединенных Штатах одновременно может быть только один президент.

По ее словам, эта гарантия обязывает команду будущего президента подписывать этические пакты, чтобы никто из ее состава не смог извлечь выгоду из информации, получаемой в переходный период. «Это нужно подписать, чтобы начать взаимодействие с федеральными агентствами», — заявила Смит.