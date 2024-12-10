Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, жертвами которого стали граждане Непала, участвовавшие, по их собственным словам, в боевых действиях на Украине на стороне российской армии.

Как стало известно RTVI, с заявлениями в полицию обратились сразу несколько непальцев. Они сообщили, во время прохождения службы по контракту им позвонили через WhatsApp якобы из консульства Непала и предложили перевести деньги своим семьям. При этом звонившие обладали информацией о непальцах, которую знали только они сами и в Минобороны, следует из заявлений. В общей сложности мошенникам они перевели более 1 млн рублей.

Один из потерпевших рассказал следователям, что «прибыл в РФ с целью службы в ВС РФ в зоне СВО и иных местах». Мошенники позвонили ему еще в апреле 2024 года, когда тот находился в Запорожской области. Звонивший, по словам мужчины, разговаривал с ним на непальском языке и сообщил, что у него есть возможность помочь ему перевести деньги родственникам из РФ в Непал без комиссии. Военнослужащий согласился и первый перевод в сумме 110,5 тыс. рублей действительно дошел до его брата. Однако второй перевод в сумме 105 тыс. рублей семья непальца уже не дождалась.

В декабре 2024 года в аналогичных заявлениях два других непальца сообщили следствию, что по такому же принципу они лишились 70 тыс. рублей и 400 тыс. рублей соответственно.

О том, что непальцы принимают участие в боевых действиях на Украине на стороне России, МИД РФ сообщал в январе 2024 года. В ведомстве отвечали на заявление непальских дипломатов, призвавших власти РФ остановить «вербовку» своих соотечественников и выслать их на родину. В МИД РФ тогда подчеркнули, что российская армия не занимается вербовкой иностранцев, и те непальцы, кто подписал контракт, делали это «сугубо добровольно, по собственной инициативе».