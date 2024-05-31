Дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Нувель Джоли-Питт решила отказаться от фамилии отца, оставив только фамилию матери. Как сообщает издание TMZ, соответствующие документы девушка передала в суд в день своего совершеннолетия, 27 мая.

Просьба Шайло о смене имени еще не удовлетворена, но «это лишь вопрос времени», пишет таблоид.

Другая дочь Джоли и Питта, Вивьен, которой сейчас 15 лет, тоже не использует фамилию отца. В афише бродвейского мюзикла «Аутсайдеры», над которым работала Джоли, ее дочь указана как «Вивьен Джоли». По информации издания, приемный сын знаменитостей, Мэддокс, которому 22 года, также больше не пользуется фамилией отца.

Как отмечает TMZ, у Брэда Питта испортились отношения с некоторыми из его детей с тех пор, как они с Анджелиной Джоли подали на развод в 2016 году.

В мае 2024 года бывший охранник звездной семьи Тони Вебб заявил в Верховном суде, что Джоли якобы пыталась убедить своих детей не общаться с отцом.

Бракоразводный процесс между актерами длился около семи лет и официально завершился только в 2023 году. Причиной тому послужило то, что Джоли хотела получить единоличную опеку над детьми, а Питт — совместную.