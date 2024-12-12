Русский язык должен иметь в Молдове статус языка межнационального общения. Об этом бывший президент страны, лидер «Партии социалистов Республики Молдова» Игорь Додон заявил в специальном интервью RTVI.

«Мы считаем, что в Молдове русский язык — это язык межнационального общения и нужно вернуть статус русского языка. Еще раз, мы не говорим о втором государственном, мы говорим: русский язык — язык межнационального общения», — заявил Додон.

В 1989 году был принят закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», в котором говорилось, что русский используется в республике как язык межнационального общения.

В 2018 году конституционный суд Молдовы по запросу группы депутатов признал закон устаревшим. Причем некоторые молдавские СМИ писали, что правовой статус русского языка не изменился.

В декабре 2020 года в Молдове приняли закон о восстановлении статуса русского языка как языка межэтнического общения. Это произошло вскоре после того, как президент Додон проиграл выборы Майе Санду.

Однако уже в январе 2021 года конституционный суд признал закон неконституционным. Председатель суд Домника Маноле заявила, что государственным языком Молдовы является румынский, а закон «дал бы русскому языку такой же статус, как и румынскому».