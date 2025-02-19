2024 год стал самым активным за последнее десятилетие по покупкам золота в России. Что стоит за этим трендом, RTVI узнал у экспертов.

В 2024 году российские потребители купили 76 тонн золота — рекордный показатель за 10 лет (на 6% больше, чем в 2023 году, но на 62% больше, чем в 2021 году, за год до начала российско-украинского конфликта). В том числе на покупки золотых слитков и монет пришлось 34 тонны — и Россия поднялась на восьмое место в мире по этому показателю.

По словам Ивана Ефанова, аналитика «Цифра Брокер», у рекордного внутреннего потребления золота в России есть несколько причин:

Центральный банк нарастил резервы: доля золота в международных резервах России достигла 29,8% — это 180 млрд долларов.

Частные инвесторы купили на 220—250 млрд рублей золота в слитках, но обратные продажи остаются низкими, что говорит о стремлении к долгосрочному накоплению.

Ювелирная отрасль остается крупным потребителем: в 2024 году в России было произведено 55,08 тонны ювелирных изделий, но спрос замедлился из-за высоких цен.

Также в марте 2022 года в России отменили НДС на реализацию банками физлицам слитков из драгоценных металлов, что могло повлиять на спрос на золото, говорят опрошенные RTVI эксперты.

«Кроме того, в 2022 и 2023 годах граждан освободили от уплаты НДФЛ при продаже золотых слитков. Это означало, что доход, полученный от реализации слитков, не облагался налогом, что дополнительно повышало привлекательность инвестиций в золото», — объясняет Кирилл Черновол, эксперт Института Гайдара.

«Доходность вложений в слитки составила 44%, то есть выше всех возможных альтернатив на рынке, поэтому золото остается главным товаром, несмотря на значительные проблемы с оборотом слитков, о которых свидетельствуют инвесторы», — говорит Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Президентской Академии.

Впрочем золото по-прежнему остается нишевым инвестиционным инструментом, считает Черновол. По данным опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», 80% россиян не рассматривают слитки как способ сбережений, а лишь 8% используют золото как актив для защиты капитала.

Спрос растет не только в России

На фоне глобального роста цен и нестабильности в экономике интерес к золоту резко вырос по всему миру, отмечает Александр Тимофеев, к.э.н., доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова. По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), глобальный спрос вырос на 1%, достигнув 4974 тонн в год, а цены на металл в 2024 году обновляли исторические рекорды более 40 раз.

Рост цен стимулировал не только розничный спрос, но и активные закупки со стороны ЦБ различных стран. По оценке Тимофеева, крупнейшими покупателями в 2024 году стали:

Народный банк Китая (+44 т, общий резерв — 2280 т),

ЦБ Азербайджана (+25 т),

Банк Ирака (+20 т),

ЦБ Узбекистана (+11 т),

Банк Ганы (+11 т),

Нацбанк КР (+6 т),

ЦБ Омана (+4 т),

ЦБ России (+3 т, вероятно, направлено на чеканку монет),

ЦБ Зимбабве (+1 т).

«Центральные банки страхуются и скупают золото высокими темпами. <…> Конечно, помимо инфляции на спрос влияют конфликты, коих в Восточной Европе, Азии и Африки прирастает. Влияет и диверсификация рисков отказа от валюты США», — объясняет Тимофеев.

В следующем году золото продолжит дорожать, сходятся во мнении эксперты. Факторы, которые работают в пользу роста цен, сохраняются: от геополитических сложностей по всему миру до высокого спроса со стороны ряда государств.