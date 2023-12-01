Бывшая «дочка» РФПИ по указу президента получила право на 20% иностранных долей в уставном капитале аэропорта «Пулково», выяснил RTVI.

Иностранные доли перешли двум российским компаниям:

— «Воздушные ворота Северной Столицы», которая управляет аэропортом с 2010 года;

— «Перспективные промышленные инфраструктурные технологии 7», сведения о владельцах скрыты по закону о госрегистрации юрлиц. Уставный капитал — 7,3 млрд рублей.

Последняя организация до февраля 2022 года называлась «РФПИ управление инвестициями-8». Она была дочкой Российского фонда прямых инвестиций. Этот суверенный фонд был создан правительством России в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании перспективных секторов экономики.

27 февраля 2022 года компания сменила название и скрыла сведения об участниках, следует из СПАРКа.

Что изменил указ президента

До указа аэропортом управляла российская компания, 100% которой принадлежало кипрской организации. Через нее доли в «Пулково» получили другие иностранные компании. Такая конструкция должна была действовать до 2040 года, рассказала RTVI руководитель корпоративной и налоговой практики юркомпании «Интерцессия» Ирина Егорова.

Теперь кипрская организация утратит право собственности, а иностранные компании войдут во вновь созданный холдинг, но временно лишатся права распоряжаться голосами, пояснила Егорова. Голоса можно вернуть, если иностранцы подпишут корпоративное соглашение и согласятся соблюдать требования российских законов.

«Если они подпишут корпоративный договор, мое предположение, их права существенно ограничат. Но право собственности на долю в управляющей аэродромом компании никто не отнимает», — сказала она.

По поводу компенсации — в самом указе президента сказано, что у холдинга и его участников не возникает экономической выгоды в денежной или натуральной формах, добавила Егорова. Фактически меняется только оболочка: если раньше владение структурировали в рамках кипрской организации, то теперь — в рамках российской.