Больше половины препаратов (55%), которые российские косметологии используют для инъекций, являются нелегальным, рассказала «Ленте.ру» исполнительный директор консалтинговой компании «Право на здоровье» Ольга Гончарова.

По ее словам, общий оборот незаконной продукции превышает 10 млрд рублей. Основной объем нелегальных инъекций приходится на:

гели-филлеры для создания объема,

биоревитализанты, используемые для повышения эластичности кожи,

лекарственные препараты из категории ботулотоксинов и анестетиков.

Гончарова напомнила, что профессия косметолога получила официальный статус лишь в 2009 году, но даже после этого сохранилась практика оказания услуг в нелицензированных местах. Это в том числе привело к распространению контрафакта и подделок.

Эксперт уточнила, что серый рынок медизделий и лекарств в первую очередь ориентирован на клиники, салоны и врачей. Клиенты сталкивается с этой проблемой уже в рамках услуги, оказываемой косметологом.

Эксперт RNC Pharma Николай Беспалов в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что точно оценить размер серого рынка медицинских препаратов в настоящее время невозможно. Согласно приблизительным оценкам некоторых позиций, нелегальное поле может достигать около 3-4%.

В пример Беспалов привел одно из самых популярных лекарств на сером рынке — «Оземпик». Изначального его разработали для борьбы с сахарным диабетом, а потом стали использовать для потери веса. По словам собеседника «Ленты.ру», в год продается около 50-70 тыс. упаковок этого препарата, а общий объем розничных продаж препаратов российского дженерика составляет 1,74 млн упаковок.