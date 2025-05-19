Стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров был задержан в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в нарушении миграционного законодательства России. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По его данным, Сабурову вменили ст. 18.8 КоАП — о нарушении иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию. Канал пишет, что после уплаты штрафа артисту придется покинуть Россию и потом въехать обратно уже в соответствии с миграционными правилами.

Представитель комика Сергей Шаваров заявил RTVI, что не в курсе случившегося. «Сам пытаюсь выяснить, не знаю», — поделился он.

Телеграм-канал «ЧП НТВ» утверждает, что стендапер пытался «незаконно легализоваться» в России при помощи «так называемых решал-посредников», якобы подкупающих сотрудников миграционной службы.

В интервью съемочной группе канала Сабуров заявил, что в отделе МВД по вопросам миграции ему выписали штраф на сумму 5 тыс. рублей, но у него есть еще две недели на обжалование вынесенного решения.

«По словам силовиков, в ближайшие две недели он должен покинуть нашу страну, если этого не произойдет, то артиста ждет принудительное выдворение», — пишет канал.

Телеграм-канал Shot пишет, что Сабурову «дали две недели, чтобы покинуть РФ и въехать обратно по всем правилам миграционного законодательства», в ином случае «его выдворят с запретом на въезд в Россию». «Накануне у Сабурова было выступление в Самаре, сегодня он вернулся в столицу», — говорится в посте.

«ЧП НТВ» напоминает, что в России у Сабурова зарегистрировано имущество общей стоимостью более 60 млн рублей, а его доход на российской территории в 2024 году превысил 50 млн рублей.