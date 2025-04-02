Участники долевого строительства элитного ЖК Shagal на территории бывшего ЗИЛа в Москве жалуются, что застройщик задерживает сдачу квартир больше, чем на полгода. В прокуратуре признали нарушения со стороны специализированного застройщика “ЗИЛ-ЮГ”, где объяснили RTVI, что задержка связана со срывом поставок строительных материалов.

Строительством элитного ЖК Shagal занимается ООО “Специализированный застройщик “ЗИЛ-ЮГ””, которое входит в группу компаний “Эталон”. По договорам долевого строительства, с которыми ознакомился RTVI, дома первого этапа первой очереди должны были сдать до конца сентября и до конца декабря 2024 года, однако до сих пор дольщики так и не получили ключи от своих квартир.

Стоимость квадратного метра жилья в элитном ЖК Shagal начинается от 188 тыс. руб. и достигает 947 тыс. руб. Самая маленькая из доступных квартир — студия 27,8 квадратных метров обойдется в 5,2 млн со скидкой. Самая дорогая квартира — пятикомнатная, 140,5 квадратных метров — стоит более 133 млн руб.

С проблемой столкнулись дольщики в корпусах 1 и 11, в остальных корпусах первого этапа первой очереди жильцы уже получили и право собственности на жилье, и ключи от него. Покупательница квартиры в 11-м корпусе Екатерина рассказала RTVI, что приобрела жилье в 2022 году более чем за 30 млн руб. Застройщик обещал сдать квартиру до 31 декабря 2024 года, однако теперь, по ее словам, даже не объясняет, с чем связана задержка.

“Дом не готов совсем для передачи дольщикам. По сути застройщик просто получил разрешение на ввод дома в эксплуатацию, чтобы получить деньги дольщиков с эскроу и уже больше года что-то доделывает”, — говорит Екатерина.

Другая дольщица Светлана рассказала RTVI, что застройщик уже дважды переносил сроки сдачи квартир — сначала обещали, что ключи начнут выдавать в 20-х числах февраля, потом перенесли на 20-е числа марта, однако до сих пор ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки.

Квартиры к передаче собственникам до сих пор не готовы, уверены дольщики. “Мы сходили на территорию, посмотрели. Рабочих на территории нет, говорить об ускоренных работах не приходится”, — объясняет Светлана.

Если застройщик не укладывается в установленные сроки, он может продлить их с помощью дополнительного соглашения, однако собеседники RTVI утверждают, что таких документов им на подпись не предлагали.

При этом дома, где ключи должны были выдать в сентябре и декабре 2024 года, ввели в эксплуатацию еще в конце 2023 года. По закону, после этого деньги дольщиков с эскроу-счетов поступили застройщику. В группе компаний “Эталон” подтвердили RTVI, что разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов первого и второго этапа получили в декабре 2023 года.

“Однако между вводом в эксплуатацию и фактической передачей ключей дольщикам всегда существует технологический интервал — это стандартная практика для всех новостроек”, — уверяют в ГК “Эталон”.

Более того, застройщик обещает, что собственники в корпусах первого и второго этапа первой очереди получат ключи от квартир “в течение второго квартала 2025 года”.

Мораторий и санкции

Недовольные дольщики связывают задержку и отсутствие обратной связи со стороны застройщика с тем, что в конце 2024 года правительство продлило до конца июня 2025 года запрет на начисление неустойки девелоперам за несданные вовремя объекты.

“Поскольку продлили мораторий на законную неустойку для дольщиков до 30 июня 2025 года, наш застройщик не боится и не торопится что-то делать. Сейчас в наш дом есть свободный доступ, и видно, что никаких работ в нем не идет. То есть внешне почти все выглядит готовым, постоянно снимаются и вешаются отдельные плиты фасадов, но везде по территории все не доделано, не закончено. Внутри, в чем проблема по факту, мы точно не знаем”, — говорит Екатерина.

В ГК “Эталон” RTVI объяснили, что задержка в выдаче ключей произошла из-за внешних факторов — “срыва сроков поставки материалов (включая фасадные решения и светопрозрачные конструкции), вызванного внешними рыночными факторами, дополнительных работ по замене остекления, а также сезонных ограничений”.

“Мы осознаем, что перенос сроков доставляет неудобства дольщикам, и приносим извинения за возникшие задержки. Наша команда делает все возможное, чтобы минимизировать их влияние”, — отметили в “Эталоне”.

При этом застройщик также отметил, что в настоящее время закон не предусматривает выплату неустоек за срыв сроков сдачи квартир. “Напомним, что, предвидя негативное влияние санкций и общей макроэкономической ситуации на застройщиков, государство еще в марте 2022 года ввело мораторий на взыскание с застройщиков неустоек за просрочку передачи жилья. <…> Несмотря на то, что законодательство не обязывает нас выплачивать компенсации, группа «Эталон» стремится соблюдать баланс между интересами дольщиков и устойчивостью проекта. Мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать задержки и обеспечить комфортное заселение”, — говорят в “Эталоне”.

Другая проблема, которую дольщики видят в сложившейся ситуации, заключается в том, что часть корпусов их дома уже сдана, и на общем собрании собственников (ОСС) была выбрана управляющая компания. Екатерина утверждает, что застройщик якобы способствовал выбору конкретной УК, “проголосовав не сданными квадратными метрами”.

“Единственное, что всех волнует, это то, что застройщик вовремя не сдал весь дом, соответственно, мы не могли голосовать на ОСС по выбору УК, тарифа и еще кучи вопросов. Соответственно, УК навязана, как и везде”, — утверждает Екатерина.

Дольщики обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации с застройщиком, который нарушает условия своего же договора. В ответе прокуратуры (есть в распоряжении RTVI) указано, что застройщик нарушил федеральный закон “Об участии в долевом строительстве” (№214-ФЗ от 30.12.2004), так что ведомство внесло представление об устранении нарушений.