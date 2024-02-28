Писательница Дарья Донцова заступилась за телеведущего Андрея Малахова, которого знаменитости нередко обвиняют в копании в «грязном белье». Свое мнение она высказала в интервью программе RTVI «Легенда».

«Вы понимаете, какая ситуация: не хочешь о чем-то рассказывать — не говори. И телевидение — это не итальянская инквизиция: вы не можете засунуть мне гвозди под ногти, чтобы я вам что-то рассказала. Вы задаете вопрос, я говорю: «Простите, я не хочу говорить на эту тему» — и все, конец истории <…> Но если ты сам это рассказал, то зачем ты злишься на ведущего?» — сказала Донцова.

По ее словам, люди, приезжавшие на программы Малахова, получали разнообразную помощь.

«[Зрители] ушли из зала, все закрыли, а дальше редактура берет телефоны героев и начинается: одного в клинику пристроим, другого куда-то еще, решим вопрос третьего… Вот все, кто пришли плакаться в студию, — всем обязательно помогают, понимаете? Но это тихо, это не видно, это не на людях», — сказала писательница.

Донцова также рассказала, как Малахов утешал ее после смерти мужа. По словам писательницы, она плакала у себя дома и получила от ведущего сообщение со словами: «Не плачь, я тебя люблю».

«Я ему пишу: «Андрюша, а как ты понял, что я плачу?» Он мне пишет: «Да просто не плачь, я тебя люблю»», — рассказала писательница.

«Вот как он это учуял? Он мне потом сказал: «Ты знаешь, я услышал, что ты плачешь». Я говорю: «А как ты это мог услышать?» Он говорит: «Я сам не знаю»», — заявила Донцова.