Последние мамонты, жившие на острове Врангеля, умерли не от близкородственного срещивания, а от чего-то другого. К такомы выводу пришли российские и европейские ученые, проанализировав мутации мамонтов, живших на острове и континенте, говорится в работе, опубликованной в журнале Cell.

Весной 2015 года ведущий научный сотрудник Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН, кандидат геологических наук Сергей Вартанян опубликовал статью, в которой показал, что последняя жившая на Земле популяция шерстистых мамонтов, обитавшая на острове Врангеля, вымерла 4 тыс. лет назад, и сгубило их близкородственное скрещивание. Изоляции последних мамонтов на острове помог подъем уровня океана 10 тыс. лет назад, из-за которого исчез перешеек, соединявший остров с большой землей, после чего оставшаяся популяции оказалась изолирована на острове на протяжении 6 тыс. лет.

Локации исследованных образцов

Новое исследование, проведенное международной группой ученых, показало, что в вымирании последних мамонтов на Земле в действительности больше вопросов, чем ответов. Новые данные принесло генетическое исследование — ученые проанализировали расшифрованные геномы 21 мамонтов, живших за 50 тыс. лет до вымирания. Из них 14 принадлежали мамонтам с острова Врангеля, жившим после исчезновения «бутылочного горлышка» (живших 9,2-4,3 тыс. Лет назад), и семь — мамонтам, жившим на континенте до этого события.

В сравнении с их континентальными предками, анализ мутаций островных мамонтов действительно показал, что у них наблюдалось близкородственное скрещивание, результатом которого было низкое генетическое разнообразие. Кроме того, низкое разнообразие было отмечено в так называемом главном комплекс гистосовместимости — области генома, играющей важную роль в работе иммунной системы позвоночных. На протяжении 6 тыс. лет генетическое разнообразие мамонтов, живших на острове продолжало медленно снижаться, однако, если умеренно опасные мутации продолжали накапливаться в геномах, наиболее опасные из них исчезли.

Но главное, анализ позволил показать, что островная популяция мамонтов развилась с нескольких особей, численность которых не превышала 8 голов, а в течение 20 поколений достигла численности в 200-300 особей.

«Эти результаты говорят о том, что (популяция) острова Врангеля могла быть образована лишь одним стадом шерстистых мамонтов, — говорится в исследовании. — После закрытия «бутылочного горлышка» популяция быстро восстановилась и впоследствии оставалась стабильной. Более того, мы даже нашли доказательства того, что восстановившаяся популяция была настолько большой или поменяла свое поведение так, что избегала скрещивания с близкими родичами, например, первой или второй степени, на протяжении 6 тыс. лет изоляции».

В этой связи вопрос о причинах вымирания островной популяции снова оказался открыт.

«Сейчас мы можем уверенно отвергнуть идею, что популяция была просто слишком мала, и что они были обречены на вымирание по генетическим причинам, — уверен автор работы Лове Дален из Центра палеогенетики в Швеции. — Это означает, что вероятно было некое случайное событие, убившее их, и если бы это случайное событие не произошло, мамонты дожили бы до наших дней».

В новом исследовании приняли участие и российские ученые сразу из нескольких институтов РАН.

По словам ученых, несмотря на то, что люди сосуществовали с мамонтами, они не могли быть причиной вымирания животных на острое Врангеля — последний мамонт на острове жил за 400 лет до появления там следов первого человека.

«Поэтому мы предполагаем, что какое-то другое внезапное событие, например, вспышка заболевания или драматическое изменение среды, вероятно, в комбинации со сниженным адаптивным потенциалом популяции могли привести к исчезновению мамонтов острова Врагеля», — говорится в работе.