Весенние паводки набирают силу на территории Южного Урала. Сильнее всего от большой воды пострадал город Аша в Челябинской области. Там из-за затора льда на реке Сим и участившихся на прошлой неделе дождей уровень воды поднялся настолько, что затоплены оказались более 30 приусадебных участков. Подробнее — в материале RTVI.

«Людей снимали с крыш домов»

Вода в город Аша под Челябинском начала прибывать быстро: в четыре часа утра 18 марта река Сим уже подтопила дома, но к вечеру того же дня ситуация еще больше ухудшилась — под водой оказались не только «прибрежные» улицы и районы, но и центр города. После этого глава муниципального района города Вадим Сергеев сообщил, что в Аше введен режим ЧС «из-за резкого образования затора в северной части реки Сим».

«Я была сейчас в своем доме, там вообще полный пипец. Никаких оповещений не было. Была только одна сирена 18 марта. Но она прозвучала в четыре вечера, когда уже затопило мой дом», — рассказала в разговоре с RTVI Ирина. Женщина живет в микрорайоне Аминовка поселка Чапаевский — именно Аминовка первой пострадала от разлива большой воды.

«Утром вода начала прибывать. Людей снимали с крыш домов. Вот у меня друзья успели на крышу гаража залезть, их оттуда и забрали. Они даже документы не смогли вынести из дома, вообще ничего», — рассказала Ирина. Всего из подтопленных районов за первые сутки было эвакуировано 275 человек, сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС России по региону. Более 10 из них были размещены в гостинице «Аша», остальные находятся у родственников.

«Газа нет несколько дней»

Сейчас из-за паводка несколько районов восточной части города остаются полностью обесточены, сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба «Россети Урал». «Газа тоже нет несколько дней, так как лед поднялся до газового моста — а это основная наша труба, по которой он идет», — рассказала жительница Аши Анастасия.

Спустя сутки после начала паводка управление МЧС по Челябинской области сообщило в своем телеграм-канале, что затор на реке Сим был устранен при помощи подрыва ледового покрова. По словам Анастасии, после этого вода с улиц города начала медленно уходить. «В моем доме вчера в 12 часов ночи было пять сантиметров воды. К утру подвал был полный, но в доме уже воды не было», — рассказала она в разговоре с RTVI.

От паводков страдает не только Аша, но и почти весь Южный Урал. В селе Архангельское Сосновского района размыло дорогу — местная администрация просит жителей выбирать объездные пути. Случаи перелива талых вод через автодороги зафиксированы в Брединском, Варненском, Кизильском, Уйском и Нагайбакском районах. В зоне подтопления также находится 250 домов СНТ «Железнодорожник». По словам местных жителей, утром 19 марта уровень воды достигал колен.

В Оренбургской области подтоплены оказались 29 мостов и 10 участков дорог. По словам начальника Главного управления МЧС России по Оренбургской области Александра Зенова, «уровень реки Урал у Оренбурга может составить 700-800 сантиметров, что выше благоприятных отметок, но ниже опасных». «Возможно подтопление части микрорайонов города Оренбурга и Оренбургского района, СНТ, расположенных в пойме реки Урал. В Орске уровень Урала может составить 550-560 сантиметров. Там подтопит низководные мосты, частично территорию Орска, поселков Никель, Вокзальный, Рабочий. А также СНТ, расположенных в пойме реки Урал», — сообщил Александр Зенов.

Сами жители Орска Оренбургской области в разговоре с RTVI рассказали, что «сильных паводков не ждут и продолжают стройку».

В апреле прошлого года RTVI уже рассказывал об особо тяжелой ситуации с весенними паводками, которая сложилась в Поволжье, на Урале и на юге Западной Сибири. Особенно пострадал от наводнения город Орск, где разлившаяся река Урал прорвала защитные дамбы. О ситуации в Орске RTVI рассказывал в специальном репортаже.

«Наиболее сложная гидрологичнеская обстановка будет в Башкирии»

Заместитель директора гидрометцентра России Юрий Симонов в разговоре с RTVI заявил, что сложная ситуация с весенними паводками «из-за активного таяния снега» может сложиться в Башкортостане, Челябинской области, Самаре и Мордовии. «Там дневные температуры доходят до +10 и из-за этого, конечно, идет активный приток воды в русло и рост уровня воды. Наиболее сложная гидрологичнеская обстановка будет в Башкирии. Это река Инзер, Стерля и населенные пункты, которые расположены по этим рекам. Сложная обстановка сохранится на протяжении нескольких дней, так как сейчас идет процесс развития половодья», — рассказал Симонов.

В ближайшие дни рост уровня воды продолжится и в Сибири. По словам Симонова, «активно будут выходить на пойму притоки Тобола — реки Исеть и Уй.