Как обратил внимание RTVI, в иске, поданном президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его женой Брижит, фигурирует шутливый твит философа Александра Дугина. Он используется юристами истцов, в качестве одного из доказательств якобы широкого распространения клеветнических вымыслов в отношении супруги президента Франции.

Напомним, что ответчиком по иску является правая активистка и блогерша Кэндис Оуэнс — в своем подкасте она заявила, что Брижит Макрон — «на самом деле мужчина».

Ссылка на сообщение Александра Дугина находится на 45 странице иска, (всего в нем 218 страниц), тут же приводится изображение твита философа и короткого комментария Оуэнс. Сообщение появилось 11 января, в заблокированной в России сети Х, оно состоит из явно созданного нейросетью поясного изображение загорелой женщины — неандертальца, с чертами Брижит Макрон. Она укутана в темное рубище и стоит у входа в пещеру. Позади фигуры солнечный пейзаж и несколько деревьев.

Над картинкой небольшой, ироничный текст на английском : «Мы провели некоторую проверку фактов и можем подтвердить, что Брижит Макрон впервые появилась из пещеры неандертальцев на юге Франции. Он/она принадлежит не только к другому полу, но и к другой расе, отличной от всей человеческой расы».

Комментарий Кэндис Оуэнс уложился в полторы строчки и сопровождается веселым смайликом: «Потрясающе! Отправит ли теперь Эмануэль Макрон господину Дугину письмо в резких выражениях? Насколько глобальным готов стать мистер Макрон?»

Однако судя по тексту иска, дугинский твит и комментарий Оуэнс воспринимается истцами чрезвычайно серьезно и используется как пример сознательного «лживого утверждения».

Большей глупости придумать нельзя — так выскзался Александр Дугин об иске Макрона, своем твите и лицемерии Запада:

«Западная цивилизация, на мой взгляд, окончательно спятила. Другого слова я не подберу. С одной стороны, они делают приемлемыми и продвигают такие изуверские практики, как смена пола, требуют уважения к извращенцам и легализуют самые невероятные формы греха.

А с другой стороны, когда журналистка Кэндис Оуэнс, католическая афроамериканка, говорит, что, если вы так бьетесь за легализацию извращений, за трансгендеров, за педофилию, может быть, вы и сами такие, просто в качестве предположения. А дальше идет расследование относительно того, что муж, вернее, жена Макрона — трансгендер.

Журналист делает расследование, в котором более-менее всё сходится. Но я-то воспринимаю это не просто как обнаружение какой-то постыдной, безобразной истины, а как доказательство двойных стандартов.

То есть, с одной стороны, если трансгендер — это хорошо, то почему бы не признать, что есть первая пара трансгендеров — на уровне президента Франции. Это было бы авангардно, очень прогрессивно и в духе как раз либеральной этики. Но нет, это их, наоборот, почему-то затрагивает, они подают на Кэндис Оуэнс в суд.

Кэндис Оуэнс, на мой взгляд, прекрасная, журналистка. Она во многом способствовала тому, что Трамп стал президентом, встав на его сторону, она сторонница консервативных, традиционных ценностей, очень смелая, замечательная женщина, да и просто красавица с тремя детьми, в общем, представительница совершенно традиционного, что ли, отношения к жизни и миру. И вот Оуэнс, привлекла внимание всего мира к омерзительным парадоксам современной этики либеральных глобальных элит.

И это ей удалось блестяще. Но элиты поддались на эту журналистскую провокацию, но неожиданно им не понравилось, что журналист говорит — о, какой продвинутой является Франция, у них даже первая пара страны — транс-пара и первая леди — транс-леди.

То есть, это все могло бы быть остаться такой метафорой, журналистской метафорой, но Макрон посчитал иначе и подал в суд.

И что самое поразительное, я когда видел в социальных сетях эти посты, они меня развлекали, потому что я понимал намерение, игру Кэндис — ведь дело не в том, мужчина или женщина Брижит Маккрон, а в том, насколько извращенными и противоречивыми являются этические установки современных либералов. Они сами просто запутались в том, что хорошо, что плохо, что является оскорблением, что является, наоборот, достоинством. И вот тогда я сгенерировал картинку в самый простой и возможно самой плохой из существующих систем искусственного интеллекта — Брижит Макрон, в виде неандертальца выходит из пещеры на юге Франции.

И написал, что мы провели факт-чекинг, соответственно, вот его доказательство, вот эта криво нарисованная искусственным интеллектом картинка, напоминающая отдаленно Брижит Макрон, выходящей из пещеры Ля-Мадлен, Франция. Вот как бы, что стоит их хайли-лайкли, что стоит их факт-чекинг и так далее, вот так, продолжая метафору Кэндис Оуэнс, я и сделал пост.

Я не стал уточнять Брижит Макрон неандертал — это неандерталец или неандерталка, это не важно, но Кэндис Оуэнс перепечатала мой пост, и он фигурирует теперь в иске Макрона. Большей глупости я представить себе, честно говоря, просто не могу. Сама по себе эта история, она отвратительная и безобразная. И правда она или нет, я даже входить не хочу в эти вопросы.

Но Запад заврался, извратился и уже просто не может отличить добра от зла, порока от добродетеля, для них просто этих понятий уже нет. И когда они приводят, как один из аргументов дискредитации президента Франции, мой пост с генерированным искусственным интеллектом, идиотской картинкой, то на мой взгляд это даже не глупость, а переходит уже все границы. Они будут доказывать, что Брижит Макрон не неандерталец? Или будут опровергать картинку искусственного интеллекта? Но если Макрон хочет с меня получить миллион долларов, то у меня его нет, а был бы — все равно бы не отдал.

В любом случае мне представляется, что это свидетельство достижения невероятно низкой границы в ментальном состоянии. Я полностью поддерживаю Кэндис Оуэнс, она замечательная женщина, прекрасная. Ее недавно, кстати, обвинили, что, оказывается, это русские обнаружили, что Брижит Макрон мужчина.

Передало эту информацию русская разведка, ФСБ, православной церкви. А уже православная церковь передала сведения католикам они обратились к Кэндис Оуэнс, поскольку она католичка, и, соответственно, она вбросила эту информацию. Это так утверждают противники Кэндис Оуэнс. Но ей самой эта бредовая теория очень понравилось, говорит, смотрите, выходит я сняла тысячелетний раскол церквей и теперь православные и католики, заодно в борьбе с этими педофильскими сатанинскими элитами Запада. Замечательная женщина Кэндис Оуэнс».

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Напомним, что иск о клевете был подан президентом Франции и его женой в американском Делавэре. А в его основе высказывания, прозвучавшие в восьмисерийном подкасте «Становление Брижит» на канале Кэндис Оуэнс — он вышел в прошлом году, собрав более 2,3 миллиона просмотров.

Автор «сериала» утверждала, что Брижит Макрон родилась мужчиной, является кровной родственницей французского лидера, а сам он — результат эксперимента ЦРУ над людьми.

Супруги Макрон добивается суда присяжных и взыскания штрафа с активистки.

Представляющий интересы Макрона, соучредитель фирмы Clare Locke Томас Клэр подчеркнул, что его клиенты готовы прилететь в Делавэр, чтобы присутствовать на судебном процессе.

«У Оуэнс было множество возможностей поступить правильно, но в ответ она только насмехалась над ними», — подчеркнул юрист.

Как отмечала влиятельная Financial Times, иск Макрона — редкий случай, когда действующий мировой лидер, лично подаёт в суд на интернет-персону из-за контента. При этом, подчеркнуло издание Макронам придется серьезно побороться, «поскольку законы США о клевете требуют от публичных лиц доказать «реальный злой умысел», то есть, предоставить доказательства, что ответчик заранее знал, что распространяемая им информация является ложной.

Напомним, что 10 июля апелляционный суд Парижа оправдал блогеров Наташу Рей и Амадин Роя, также заявлявших о том, что Брижит Макрон был рожден мужчиной и затем сменил пол. Ответчики были оправданы по 18 пунктам обвинения, выдвинутого женой президента Франции и ее братом Жаном-Мишелем Тронье.