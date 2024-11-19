В России нужно сделать популярными трудовые профессии, чтобы люди меньше шли в менеджеры, которых и так заменят нейросети, заявил RTVI замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. Так он прокомментировал призыв главы фонда капремонта Свердловской области Станислава Суханова рожать сварщиков, штукатуров и маляров из-за нехватки рабочих рук.

В эфире ОТВ Суханов заявил, что Свердловская область в этом году столкнулась с проблемой: подрядчики, по его словам, не могут укомплектовать бригады. Раньше, по его словам, проблему дефицита работников «закрывали» мигрантами, но сейчас их не хватает. «Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров. В общем, нужна рабочая сила, которая будет выполнять те виды работ, которые являются капитальным ремонтом», — сказал Суханов.

Милонов посоветовал главе фонда капремонта Свердловской области «выполнять задачи имеющимися силами честно и без финансовых нарушений».

«Не женщины должны рожать специалистов в этой сфере. Просто государство должно в той или иной степени изменить вектор подготовки кадров и уделять внимание не только важному и нужному высшему образованию», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что те, кто «занимается реальными делами, никогда не останется без денег, без дохода», а представители рабочих профессий всегда будут более уважаемыми членами общества, чем, например, менеджеры, «в белых рубашках непонятно чем занимаются».

«Только, к сожалению, у нас мало таких чествуют, мало их показывают. У нас же [в обществе] образ такой складывается: нужно быть бизнесменом, что-то красть, мутить, отжимать, чтобы ездить на BMW в Москва-Сити, а ведь Москва-Сити — это мертвый город с мертвыми истуканами. Духless [бездуховность, отсылка к одноименной книге Сергея Минаева — прим. RTVI] полнейший», — уверен Милонов.

По мнению депутата, чтобы исправить ситуацию, нужно рассказывать как можно больше о рабочих профессиях, приглашать специалистов в школы, а также водить детей на предприятия в рамках профориентации.

«Вот сварщики. Это люди, которые сейчас получают доход выше, чем менеджер, просиживающий часы в своем офисе. Да и надо понимать, что в будущем количество менеджеров сократится, потому что более половины офисного планктона заменит искусственный интеллект. Я этому не рад, мне очень печально. Очень жаль, что такое количество людей окажется без работы. Поэтому сейчас подростки должны смотреть не только в сторону профессии менеджера», — сказал парламентарий.

В конце июля Суханов призывал рожать электриков из-за их нехватки, заявляя, что специалистов этой сферы, «которые могут выполнять работы на капитальном ремонте в многоквартирных домах, можно по пальцам пересчитать». По его мнению, в 2025 году в Свердловской области из-за этого может быть не выполнена программа по ремонту жилья. Он считает, что для решения этой проблемы необходимо, чтобы в каждой семье рождалось по три ребенка.