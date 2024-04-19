Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера в специальном интервью RTVI призвал к скорейшему окончанию конфликта на Украине. Он также ответил на вопрос о позиции ЦАР относительно статуса Крыма и республик Донбасса.

«Позиция Центральноафриканской Республики в том, что этот конфликт, на сегодняшний день, порождает экономические проблемы в наших странах. Мы желаем скорейшего прекращения этого конфликта, который сегодня беспокоит мир. Я думаю, что сейчас ведутся некоторые переговоры. Поэтому мы хотим, чтобы эти обсуждения увенчались успехом, и чтобы этот конфликт действительно закончился. Потому что в таких хрупких экономиках, как наша, было достаточно много потрясений», — сказал Туадера.

Он также прокомментировал план по урегулированию конфликта, озвученный президентом ЮАР.

«Это африканский план мира для этого конфликта. Мы движемся в этом направлении, поскольку некоторым из наших коллег было предложено сделать свои предложения по его урегулированию, изучить, как можно выступить посредником в отношениях двух стран, чтобы был мир. Эта инициатива, с которой Центральноафриканская Республика солидарна», — подчеркнул президент ЦАР.

На вопрос, признает ли ЦАР вхождение ДНР и ЛНР в состав России и какова ее позиция по Крыму, Туадера заявил: «Послушайте, мы уже заняли определенную позицию и, таким образом, подтверждаем наше видение по этому вопросу. И эта позиция не меняется».

По его словам, конфликт на Украине должен прекратиться. «Чтобы не расходиться во мнениях по этому вопросу, Африканский Союз уполномочил ряд глав африканских государств, которые выражают голос Африки в этом конфликте, то есть голос, который является нейтральным по отношению к сторонам конфликта. Это голос Африки за мир, и с африканской позиции этот конфликт должен закончиться. Итак, мы поддерживаем эту позицию, солидарны с ней, поэтому мы поддерживаем наших коллег, которые все еще работают над этими вопросами», — заключил Туадера.