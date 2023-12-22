Бывший депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова, которая заявила о планах баллотироваться в президенты, получает в социальных сетях сообщения, которые можно расценивать как угрозы, однако обращаться в полицию не планирует. Об этом она рассказала в программе RTVI «Что это было».

Дунцова утверждает, что на ее телефон периодически идет «атака».

«Очень многие узнали, так скажем, мой номер телефона, и постоянно идут звонки, какие-то подписки <…> Оформляют 1 100 000 заявок на кредиты, какие-то покупки совершают. Мне периодически звонят: «Вам точно надо 13 стиральных машин?»» — рассказала она.

Экс-депутат добавила, что некоторые пользователи пишут ей сообщения, которые «можно расценить как угрозу». «Но это, скорее, просто сообщение «ВКонтакте». Выйдут ли они за эту границу? Я сомневаюсь, потому что <…> и раньше писали, а в глаза сказать многие не решатся», — полагает она.

На вопрос, не пугает ли это ее и не планирует ли она обращаться в полицию, Дунцова ответила: «Пока, по крайней мере, из тех сообщений, которые я успела просмотреть, ни одно не вызывает какого-то действительно страха».

20 декабря Дунцова подала в ЦИК пакет документов для выдвижения кандидатом в президенты. Выборы главы государства состоятся 15-17 марта 2024 года.