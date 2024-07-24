Двое заложников, у которых есть российское гражданство, все еще остаются в плену у ХАМАС в Секторе Газа. Об этом журналистам рассказала посол Израиля в России Симона Гальперин.

Израильские власти исходят из того, что в заложниках остаются 120 человек, однако «46 из них уже нет среди живых». Речь идет о телах убитых, которые удерживают хамасовцы, поясняла ранее Симона Гальперин в интервью RTVI.

«Двое граждан [России] — Саша Труфанов и Саша Лобанов — все еще находятся в заложниках, и они не входят в эти 46 человек, которые не среди живых», — подтвердила посол Израиля.

Как рассказала Гальперин, в Катар отправилась делегация Моссада (израильской разведки), чтобы продолжить переговоры об освобождении заложников, захваченных во время прошлогоднего теракта 7 октября.

«Прилагаются все усилия, чтобы добиться новой сделки [с ХАМАС]. Возможны разные варианты, включая временное прекращение огня в рамках сделки. Но это не значит, что мы позволим ХАМАС вернуться», — заключила Симона Гальперин.