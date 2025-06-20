Выпуск собственных банковских карт Wildberries может обернуться двойной выгодой для компании: во-первых, может привести к увеличению продаж маркетплейса в среднем на 20—30%, во-вторых, усилит лояльность клиентов. Такое мнение в беседе с RTVI выразил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

О картах WB

В рамках Петербургского международного экономического форума основательница Wildberries рассказала, что пользователи площадки смогут банковские карты от «Вайлдберриз Банка». Таким образом, WB составит конкуренцию Ozon и «Яндексу».

Татьяна Ким сообщила, что речь идет о «полнофункциональных банковских картах, которыми можно платить как онлайн, так и офлайн». Она добавила, что сейчас такие карты есть только у сотрудников, однако скоро их смогут получить и покупатели, повысившие уровень своего “WB Кошелька” до “Максимального”. Эти платежные средства будут фиолетового цвета.

Ким сообщила, что карта будет предоставлять возможность участия в программе лояльности, в рамках которой клиенты смогут получать повышенные скидки при оплате на платформе и другие преимущества.

«Двойная выгода»

Бархота отметил в беседе с RTVI, что в случае с такими картами, как от «Вайлдберриз Банка», следует учитывать несколько факторов. Во-первых, когда покупки осуществляются с помощью карт связанного с маркетплейсом банка, то «даже эфемерная скидка вызывает психологическую привязанность» покупателя к этой площадке, пояснил он.

«Феномен импульсивных покупок, то есть спонтанных и незапланированных, всегда должен быть чем-то спровоцирован. Чаще всего он вызван так называемыми скидками, накопленными бонусами и так далее. Человек, например, не собирался ничего покупать или заказывать, но накопленные бонусы сами уже требуют от него этого. По статистике, наличие такой карты от ассоциированного банка может увеличить продажи самого Wildberries на 20-30%. И в этой связи даже те скидки, которые даются владельцам этих карт, с лихвой компенсируются приростом заказов», — добавил эксперт.

Поэтому, подчеркнул Бархота, этот «механизм будет работать всегда, никогда не поздно его внедрить». «Очень-очень странно», что этого не произошло раньше, добавил он, допустил при этом, что у WB могли быть другие приоритеты и поэтому «руки не дошли».

«Кроме того, помимо стимулирования продаж за счет психологического эффекта от накопленных бонусов, возникает тема с бесплатными остатками [средств] на картах «Вайлдберриз банка». То есть клиенты для того, чтобы образовать финансовый ресурс для покупок, они туда [на карту] сгоняют деньги. И необязательно тратить все. Допустим, на карте 10 тыс., покупки были на 6 тыс., и еще 4 тыс. остается. И это очень полезно для банка, потому что это бесплатное фондирование, и его можно использовать. То есть возникает двойная выгода», — заключил экономист.