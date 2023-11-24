Фильм Романа Полански «Дворец» выпустили в российской прокат в сокращенном виде, пишет телеграм-канал «Бюллетень кинопрокатчика» (БК). Премьера картины состоялась вне конкурса на Венецианском фестивале. Журналисты, которые смотрели ленту полностью, утверждают, что из нее вырезали сцены, иронизирующие над русскими персонажами.

Среди вырезанных фрагментов оказалось новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Ранее оно пропало из дублированного трейлера «Дворца» — в нем сцену с российским лидером заменили на фрагмент выступления Бориса Ельцина, в котором он объявил об отставке. Также из вышедшего в российской прокат «Дворца» исчезла сцена с женой посла, упавшей лицом в тарелку с черной икрой, и «другие попытки комикования над русскими».

В компании «Про:взгляд», которая занимается прокатом нового фильма Романа Полански в России, в разговоре с БК подтвердили, что хронометраж ленты в российских кинотеатрах отличается от оригинального на две минуты. При этом дв компании не уточнили, какие именно сцены были вырезаны и по каким причинам.

О чем рассказывает «Дворец»

События в фильме разворачиваются в преддверии Нового 2000 года в отеле «Дворец», который расположен в Швейцарии. Постояльцы отеля — представители привилегированных слоев общества, среди которых аристократы, предприниматели, знаменитости, художники и мошенники. По словам самого Полански, фильма описывает «наивность, гедонизм, коррупцию и социальную несправедливость, которые лежат в основе всех текущих мировых проблем».

Издание Variety отмечает, что «“Дворец”— провокационная комедия, местами горькая, местами легкомысленная и эксцентричная, которая оставит у зрителя мучительный вопрос: что пошло не так?». В ленте в том числе снялись Оливер Мазуччи, Микки Рурк, Фанни Ардан, Фортунато Черлино и Александр Петров, который сыграл русского бандита.

Критика ленты

На Венецианском фестивале фильм Полански был встречен трехминутной овацией. При этом на платформе и агрегаторе отзывов Rotten Tomatoes рейтинг свежести составил 0%. Оценка была основана на 10 рецензиях кинокритиков. В частности, критик Кевин Махер назвал ленту «кинопровалом десятилетия».

«Это настолько явно плохо и настолько умышленно антикинематографично — ни один кадр не выглядит так, как будто он был снят с намерением или смыслом. Эта лента имеет смысл только как акт мести со стороны режиссера-ветерана, набрасывающегося на мейнстрим, который, по сути, подверг его остракизму», — написал он в обзоре для The Times.

Среди прочего, эксперты называли фильм «безвкусным и безрадостным», а также усомнились в качестве шуток, которые звучат в ленте.