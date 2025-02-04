Бизнесмен и экс-член Совета Федерации Умар Джабраилов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову и председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к уголовной ответственности акционера сети «Седьмой континент» Александра Занадворова и бывшего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе. Джабраилов заявил, что они якобы заказали его убийство, а также убийство делового партнера бизнесмена — Людмилы Красногер.

Впервые о возможной причастности к покушению на убийство Джабраилова и его коллегии в октябре 2024 года в эфире «России 24» рассказал лидер кингесеппской ОПГ Сергей Финагин. Позже об этом, не называя фамилий, обмолвился сам Джабраилов в передаче «Респиратор Бабушкина» в YouTube-канале RTVI.

«С учетом полученной информации, мною, по согласовании со своим доверителем подготовлено заявление, которое 18 ноября 2024 подано в адрес Генерального прокурора РФ и Председателя СК России, однако до настоящего времени о результатах рассмотрения указанных заявлений в адрес Джабраилова не сообщено. В связи с этим 28 января 2025 в вышеуказанные ведомства мною направлены запросы о предоставлении ответов на подданные заявления, которые до настоящего времени из ГП РФ и СК России не поступили», — рассказал RTVI адвокат московской коллегии «Шурпик и партнеры» Роман Закирьянов.

В свою очередь RTVI стали известны подробности этого обращения. В нем Джабраилов пишет, что в 2001 году, в результате якобы сговора Орджоникидзе и Занадворова, на него дважды совершали покушения. Причем в качестве орудия убийства использовались самодельные взрывные устройства, которые «по счастливой случайности не сработали».

Однако Людмила Красногер впоследствии все же была убита. В 2005 году был найден ее труп, замурованный в бетонном полу одного из гаражей неподалеку от станции метро «Рижская» в Москве. В своем обращении к генпрокурору и председателю СКР Джабраилов утверждает, что заказчиком этой расправы были якобы Орджоникидзе и Занадворов.

«Убийство последней позволило Занадворову А.Ю. захватить все мои активы, в том числе ОАО «Манежная площадь», которые курировала Красногер, являвшаяся моим доверенным лицом по финансовым вопросам и осуществлявшей бухгалтерский контроль и учет принадлежащих мне бизнес-структур, в том числе взаиморасчеты со структурами Занадворова А.Ю. как бизнес-партнера», — говорится в заявлении Джабраилова.

Бизнесмен просит генерального прокурора провести все необходимые мероприятия, чтобы собрать доказательства и привлечь к ответственности Занадворова, Орджоникидзе и других «неустановленных лиц из числа вышеуказанной ОПГ за совершенные ими преступления».