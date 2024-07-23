Венецианский кинофестиваль объявил программу своего основного конкурса. В ней представлены такие фильмы, как «Джокер: Безумие на двоих», «Мария» с Анджелиной Джоли и многие другие. RTVI публикует полный список картин основного конкурса.

Фильмы-участники основного конкурса:

«Поле битвы», реж. Джанни Амелио;

«Дети, которые будут жить после них», реж. Людовик Бухерма, Зоран Бухерма;

«Бруталист», реж. Брэйди Корбет;

«Тихий сын», реж. Дельфина Кулен, Мюриэль Кулен;

«Вермилион», реж. Маура Дельперо;

«Письма из Сицилии», реж. Фабио Грассадония, Антонио Пьяцца;

«Комната по соседству», реж. Педро Альмодовар;

«Квир», реж. Лука Гуаданьино;

«Любовь, реж. Даг Йохан Хаугеруд;

«Апрель», реж. Деа Кулумбегашвили;

«Убить Жокея», реж. Луис Ортега;

«Джокер: Безумие на двоих», реж. Тодд Филлипс;

«Малышка», реж. Халина Рейн;

«Я всё ещё здесь», реж. Вальтер Саллес;

«Студия „Diva Futura“», реж. Джулия Штайгервальт;

«Жатва», реж. Афина Рахель Цангари;

«Приказ», реж. Джастин Курцел;

«Мария», реж. Пабло Ларраин;

«Три подруги», реж. Эмманюэль Муре;

«Молодость: Возвращение домой», реж. Ван Бин;

«Глаза незнакомца», реж. Крис Ео.

81-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября. Картина Тима Бертона «Битлджус битлджус» откроет смотр. Закроет кинофестиваль фильм «Американский сад» Пупо Авати.

Вне конкурса также представят такие картины, как «Сломанная ярость» Такеши Китано, «Финал» Клода Лелуша, «Детское вторжение» Хармони Корина и другие работы выдающихся режиссеров. Кроме того, в секции «Горизонты» покажут фильм «Тихая жизнь» греческого режиссера Александроса Авранаса с Чулпан Хаматовой и Григорием Добрыгиным в главных ролях.

В жюри этого года вошли режиссеры Джеймс Грэй, Эндрю Хэй, Агнешка Холланд, Клебер Мендонса Филью, Абдеррахман Сиссако, Джузеппе Торнаторе, Джулия фон Хайнц и актриса Чжан Цзыи. Председателем жюри этого года стала актриса Изабель Юппер.

Венецианский кинофестиваль — международный фестиваль в области кино, одно из крупнейших ежегодных событий киноиндустрии. Киносмотр относиться к наиболее престижной группе фестивалей категории «А».