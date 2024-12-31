Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения по разводу спустя восемь лет после расставания. Об этом сообщил журналу People адвокат Джоли Джеймс Саймон.

По его словам, пара подписала соглашение об урегулировании 30 декабря. Подробностей он не привел.

«Это всего лишь часть долгого процесса, который начался восемь лет назад. Честно говоря, Анджелина измотана, но она рада, что этот этап позади», — заявил Саймон.

Представитель Брэда Питта отказался подтвердить или прокомментировать изданию эту информацию.

Роман Питта и Джоли начался в 2004 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит», в 2014 году они поженились во Франции. У пары шестеро детей ― трое родных и трое приемных. В 2016 году Джоли подала на развод, сославшись на «непримиримые разногласия». Актриса утверждала, что во время перелета на частном самолете из Франции в Калифорнию Питт применил насилие против нее и двоих детей.

Адвокаты актрисы заявили, что Питт и ранее применял физическое насилие к жене, но инцидент в самолете стал первым случаем открытой агрессии в адрес детей. Федеральные власти США, в ведении которых находятся инциденты во время полетов, провели расследование, но не стали возбуждать уголовное дело. Адвокат Питта заявил, что актер взял на себя ответственность за некоторые действия в прошлом, но «не за то, чего не делал».

В 2019 году Питт и Джоли юридически перестали быть мужем и женой, но продолжили разбирательства по вопросу финансов и опеки над детьми. Брэд Питт в частности обвинил бывшую супругу в том, что она в нарушение договоренностей продала свою долю в их общей винодельне Château Miraval без его согласия. Джоли подала ответный иск, заявив, что бывший муж «ведет против нее мстительную войну».

Разногласия между актерами повлияли на отношения Питта с детьми: дочери Шайло и Захара отказались от его фамилии, а сын Пакс называл приемного отца «придурком» и «ужасным человеком». Брэд Питт с 2022 года встречается с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон, в 2024 году они впервые официально появились вместе на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

В декабре британский таблоид Daily Mail сообщил, что Питт категорически отказался от якобы «многомиллионного предложения» снова сняться в одном фильме с бывшей женой. Источник издания назвал бывшую голливудскую пару «непримиримыми врагами», заявив, что Питт «ни за какие деньги мира» не согласится на экранное воссоединение с Джоли, которая «причинила ему столько душевной боли». Другой источник газеты назвал сообщения о предполагаемых совместных съемках рекламным ходом, отметив, что никакого реального предложения Питту не поступало.