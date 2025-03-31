Фанаты московского «Спартака» прекратят длившийся более трех лет бойкот матчей главной команды из-за несогласия с «паспортами болельщиков», и вернутся на трибуны. Правда, пока это касается лишь Кубка России и Суперкубка. Объявление об этом уже вызвало неоднозначную реакцию в фан-среде. При этом бывалые болельщики напоминают, что «Спартак» едва ли не последним возвращается на трибуны и считают, что скоро все отправятся его оформлять.

Сразу несколько крупных фанатских объединений московского «Спартака» 31 марта объявили о том, что они частично прекращают бойкот матчей, связанный с введением в России «паспорта болельщика», или — Fan ID. Согласно заявлению крупнейшего красно-белого объединения ультрас «Фратрии», фанаты вернутся на трибуны во время матчей Кубка России и Суперкубка, на которых не требуется оформление «паспортов болельщика». При этом финал Кубка России и матчи РПЛ они по-прежнему будут игнорировать.

«За три года и на нас, и на нашу страну обрушились испытания, никак не связанные с фанатизмом. Остро встал вопрос о дальнейшем существовании нашего движа. К сожалению, «Спартак-2», игры женской команды, хоккей и регби не могут заменить нам матчи основного футбольного клуба. Эти площадки позволяют лишь поддерживать жизнь в движении, без перспектив на дальнейшее развитие», — говорится в заявлении «Фратрии», под которым подписался и ряд других фанатских группировок «Спартака».

В заявлении также говорится, что в начале 2022 года его авторам казалось, что решение о бойкоте матчей и протест против Fan ID были верными решениями.

«Спустя 3 года мы можем констатировать, что ожидаемого эффекта оно не дало, и нам необходимо иначе выражать свою позицию по поводу Fan ID», — констатируют авторы заявления и объявляют, что впредь намерены посещать матчи основной команды в играх на Кубок России и Суперкубок. «На финальный матч Кубка и матчи РПЛ бойкот сохраняется», — сказано в заявлении.

Судя по комментариям самих фанатов в профильных телеграм-каналах, их мнения по поводу заявления «Фратрии» и других объединений разделились. Кто-то поддержал это решение, кто-то, напротив, иронично заметил, как фанаты «Спартака» «переобулись в прямом эфире».

В действительности, как рассказал RTVI давний футбольный болельщик Александр Шпрыгин, фанаты «Спартака» едва ли не последними приняли решение вернуться на трибуны на матчи Кубка и Суперкубка России. «Фанаты «Динамо», например, сделали это еще летом 2024 года. А остальные после введения «паспортов болельщика» с 2022 года не отказывались от посещения матчей, где не предусмотрен Fan ID», — отметил Шпрыгин.

По словам собеседника RTVI, он изначально считал глупой затеей протестовать против «паспортов болельщика» в формате бойкота матчей. «Мне давно уже говорили чиновники, что вот вы, фанаты, громче всех кричите, что вы хорошие. Но вы хоть одно официальное обращение по данному пункту хоть куда-то сделали? Никто же ничего не сделал в правовом поле. А бойкот — это не выход», — говорит Шпрыгин.

Решение фанатов «Спартака» он поддержал. «Ничего плохого в этом не вижу. Это как минимум отличная возможность хоть как-то периодически собираться и поддерживать движуху на плаву», — сказал Шпрыгин. Кроме того, прогнозирует он, однажды все придет к тому, что все фанаты пойдут оформлять Fan ID, потому что никаких предпосылок к тому, что одиозный закон кто-то отменит — нет, и ситуация «такая, как она есть, ее надо принять и с этим жить».

«Я даже больше скажу — многие его уже оформляют, просто не афишируют», — добавил Шпрыгин.

Справка: По данным Минцифры, к марту 2025 года более 2,6 миллиона россиян оформили карту болельщика, из них 467 тысяч — дети до 14 лет. Для сравнения, в 2022 году, когда Fan ID стал обязательным, было оформлено 335 тыс. карт. Сегодня Fan ID можно оформить онлайн — в приложении «Госуслуги Карта болельщика» или на портале Госуслуг.

Обязательная карта болельщика, ее еще называют «паспортом болельщика» или Fan ID, была введена в России в январе 2022 года. Без нее болельщик не может попасть на стадион на матчи РПЛ. Власти объясняли введение Fan ID требованиями безопасности. Впервые система была опробована на матчах Кубка конфедерации в 2017 году и Чемпионата мира в 2018 году. После официального введения Fan ID в России большинство фанатов клубов РПЛ объявили бойкот на посещение матчей. В марте 2023 года издание «Сопортс» опубликовало фотографии пустых стадионов «эпохи Fan ID», и назвало посещаемость матчей — катастрофической.

Сами фанаты, отказавшиеся в рамках бойкота от посещения матчей, быстро нашли альтернативу. Например, ультрас «Спартака» массово ходили на хоккей или матчи женской команды, где Fan ID не требуется, и устраивали перформансы там.