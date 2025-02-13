Российские ученые нашли вероятный источник нейтрино сверхвысокой энергии, об обнаружении которого 13 февраля сообщила международная коллаборация KM3NeT. Этот источник — далекий квазар, вспышку которого за 5 дней до прихода нейтрино зафиксировал российский радиотелескоп РАТАН-600 на Северном Кавказе. О деталях открытия RTVI рассказал главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, член-корреспондент РАН Сергей Троицкий.

12 февраля международная коллаборация KM3NeT сообщила о фиксации детекторами нейтринного телескопа KM3NeT, расположенного в водах Средиземного моря, нейтрино космического происхождения с рекордно высокой энергией — 220 ПэВ, что примерно в 30 раз превышает энергию самого быстрого космического нейтрино, пойманного когда-либо.

Вскоре после обнаружения рекордного нейтрино, которое назвали событием KM3-230213A, найти источник частицы попытались ученые из разных обсерваторий мира. всего было выявлено 17 возможных кандидатов.

Несколько лет назад на основе статистического анализа высокоэнергичных нейтрино, зарегистрированных антарктическим нейтринным телескопом IceCube, российские ученые установили связь значительной части нейтринных событий с блазарами — активными ядрами галактик с направленными на наблюдателя релятивистскими выбросами, которые регистрируются по компактному радиоизлучению.

Поскольку о событии KM3NeT стало известно задним числом, коллаборация обратилась к астрофизикам, проводящим на регулярной основе мониторинг большого числа блазаров в радиодиапазоне. Таких программ в мире всего две — одна проводится Калифорнийским технологическим институтом в обсерватории Оуэнс Вэлли (OVRO), другая — на шестисотметровом радиотелескопе РАТАН-600 (радиоастрономический телескоп Академии наук) в Специальной астрофизической обсерватории РАН на Северном Кавказе.

В архивных данных телескопа РАТАН-600 в направлении прихода нейтрино был обнаружен далекий и мощный блазар PMN J0606-0724, а в данных мониторинга была найдена мощная вспышка его радиоизлучения, максимум которой в точности совпал по времени с приходом аномального нейтрино. Вероятность случайного совпадения вспышки блазара и прихода нейтрино составила всего 0.0026.

«В соответствии с ожиданиями из наших прошлых работ по телескопу IceCube, «выстрелил» радиоблазар. Но, конечно, 0.0026 — для науки это большое число, значимость «всего» 3 сигма, — рассказал RTVI Троицкий. — Радиовспышки блазаров продолжаются месяцами, и максимум его вспышки мы увидели за 5 дней до прихода нейтрино. РАТАН— молодец, мониторит сотни блазаров, благодаря чему удалось иметь данные по этому блазару конкретно в нужный момент. Источник PMN J0606-0724 достаточно типичный, мы от таких нейтрино и ожидаем — он мощный, его джет направлен почти на нас, далекий. Важно, что это вспышка самая мощная за историю наблюдений, это и определяет значимость открытия».

«На рисунке приведена кривая блеска блазара, построенная по данным OVRO (черные точки) и РАТАН-600 (зеленые). Видно, что именно благодаря РАТАН-600 удалось установить совпадение времени максимума с нейтрино (отмечено вертикальной линией), поскольку в наблюдениях OVRO в этот момент был небольшой перерыв», — отметил Троицкий.

По словам ученого, астрономам только предстоит ответить на вопросы о том, какие процессы приводят к рождению нейтрино таких невиданных энергий, чем еще примечателен этот источник, приходили ли от него нейтрино более привычного энергетического диапазона. К поискам ответов подключился и коллектив российского нейтринного телескопа Байкал-ГВД, и коллеги из эксперимента IceCube. Всего в работе приняли участие шесть российских ученых — из МГУ Ломоносова, ИЯИ РАН и САО РАН.