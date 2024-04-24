Кинорежиссер Егор Кончаловский рассказал в программе «Легенда» на RTVI, что ему предлагали снимать сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», однако его это не заинтересовало.

«Мне предлагали снимать «Кровь на асфальте». [Я отказался], потому что в той концепции, которая тогда обсуждалась, я бы опять вошел в воду «Антикиллера» по сути. То есть это было бы то же самое <…> Мне это уже не интересно, в общем, до конца», — сказал Кончаловский.

По словам режиссера, он тогда не понимал, что сериал станет очень популярным, однако не жалеет, что отказался.

«У меня бы так не получилось, у меня было бы другое кино. Может быть, оно тоже было бы хорошее, но оно было бы другое. Я вот как раз этого и не хотел. Поэтому нет-нет-нет, нет вопросов, молодцы большие», — отметил Кончаловский.

Ранее актер Алексей Нилов, сыгравший милиционера Андрея Ларина в телесериале «Улицы разбитых фонарей», рассказал RTVI о своих впечатлениях от сериала «Слово пацана».

«Я посмотрел первую серию — ну, мне было отвратно. Не потому, что это страшно или что-то — да страшнее видали, Господи — но какое-то вот ощущение такой нечистоплотности… Но я понял, что, вероятно, это была задача именно так поставлена», — сказал Нилов.

Артист допустил, что у создателей сериала была задача «оттолкнуть молодежь» от криминала, но результат, по мнению Нилова, получился противоположный.