В 2023 году в России родилось наименьшее число детей за последние 24 года — всего 1,264 млн человек. Об этом свидетельствуют предварительные итоги Росстата. До этого подобный показатель фиксировали в 1999 году, когда на свет появилось 1,214 млн детей — минимум со времен Великой Отечественной войны. Демограф Алексей Ракша в беседе с RTVI пояснил, что всему виной провал рождаемости в 1990-ых годах, отчего снизилось число женщин детородного возраста.

По словам Ракши, в вопросе объяснения спада рождаемости нужно разграничивать понятия числа рождаемости и родившихся. В данном случае коэффициент суммарной рождаемости в 2023 году изменился не сильно — примерно на одну сотую — с 1,45 ребенка на одну женщину до 1,44, отмечает демограф. При этом, число родившихся снизилось более чем на 3%, добавил эксперт.

«Потому что число женщин в детородном возрасте снизилось на 2-3%. Это прямой результат большого провала рождаемости 1990-х годов, то есть это эхо ямы 90-х. Если мы эту яму уберем, то есть, если посчитать без этого — по коэффициенту самой рождаемости, то она почти не снизилась в прошлом году», — пояснил собеседник RTVI.

Он добавил, что считает такой результат «не просто удовлетворительным, а даже хорошим, принимая во внимание все события, которые этому сопутствовали». «Поэтому то, что число родившихся повторило антирекорд 1999-го года, без учета Крыма и Чечни, это было вполне предсказуемо», — сказал Ракша.

Однако эксперт полагает, что тенденция с сокращением числа рождающихся будет снижаться и дальше, если сохранится показатель рождаемости на одну женщину. По его прогнозам, в таком случае к 2050 году в России могут ежегодно рождаться только 1,1 — 1,15 миллионов детей, что в итоге станет антирекордом за всю историю страны.

По словам демографа, рождаемость ниже уровня числа взрослого населения наблюдается в России с 1965 года, что не обеспечивает простого воспроизводства населения. Небольшой «перерыв» наблюдался лишь в 1986-1987 годах во время Горбачевской антиалкогольной кампании.

«Получается, что каждое следующее поколение меньше, чем предыдущее. Поскольку это продолжается уже почти 60 лет, рано или поздно будет естественная убыль населения. Теперь, в перспективе, в любом обозримом времени на горизонте событий мы будем иметь волнообразное, но сокращение числа женщин, мужчин и общей численности населения», — отметил демограф.

Повлиять на ситуацию могут денежные меры подъема от государства, считает Ракша, но суммы нужны исчисляемые миллионами. Также, по мнению эксперта, необходим базовый доход на всех детей — от младенцев до совершеннолетних, но пока, заключил эксперт, государство не готово платить такие деньги.