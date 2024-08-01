Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца троих находящихся в розыске россиян, которых обвиняют в госизмене и терроризме. Речь идет об экс-адвокате Илье Новикове*, бывшем вице-президенте Газпромбанка Игоре Волобуеве* и Александре Дубинине, которого «Коммерсантъ» называет бывшим служащим ГРУ. О судебных постановлениях сообщается в официальном телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Во всех трех случаях суд удовлетворил ходатайство следствия, сказано в пресс-релизе судов. Там уточняется, что срок избранной меры пресечения должен исчисляться «с момента пересечения ими Государственной границы Российской Федерации и передачи конвойной службе ФСИН России, либо с момента задержания на территории РФ». Все трое фигурантов объявлены в международный розыск.

Помимо госизмены (ст. 275 УК РФ), заочно арестованные обвиняются:

— Илья Новиков* — в пропаганде терроризма через СМИ и соцсети (ч. 2 ст. 205.2 УК);

— Игорь Волобуев* — в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК);

— Александр Дубинин — в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК).

Против Ильи Новикова* дело о госизмене «в форме перехода на сторону противника» ФСБ возбудила в октябре 2023 года. По версии следствия, покинув Россию после начала военной операции, он присоединился к Силам территориальной обороны Украины и с тех пор участвует в боевых действиях и занимается пропагандистской работой.

Сам Новиков* говорил в интервью в марте 2022 года, что вступил в добровольческий отряд теробороны Киева. В 2023 году он рассказал порталу «Холод»*, что занимается «обычной адвокатской практикой» в Киеве, при этом сайт указал, что Новиков* с 2019 года представляет в киевском суде бывшего украинского президента Петра Порошенко.

В феврале 2024 года Новиков* был заочно арестован на два месяца Гагаринским районным судом Москвы по делу о военных «фейках» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Как считают в правоохранительных органах, в одном из видеоинтервью он «публично сообщил под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о причастности российской армии к убийствам мирного населения в Буче Киевской области».

С 2022 года Новиков* находится в федеральном розыске. В июне 2023 года его лишили в России статуса адвоката.

Игорь Волобуев* был объявлен в федеральный розыск в январе 2024 года. Сам он рассказал в апреле 2022 года, что уехал из России, где «больше не мог находиться» как украинец по национальности и вступил в киевскую тероборону. Он заявил, что хочет «отмыться от своего российского прошлого». В августе 2023 года Волобуев* сообщил о получении награды ВСУ «Золотой крест» — «за успешное выполнение боевых задач».

Александр Дубинин, по данным «Ъ», был задержан на Украине в 2014 году за шпионаж и приговорен к 13 годам колонии, но освободился раньше и присоединился к воюющему на стороне Украины «Русскому добровольческому корпусу»**. Как пишет РИАМО, Дубинин получил там позывной «Славян».

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов

**организация признана в России террористической и запрещена