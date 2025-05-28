В России, вероятно, никогда не откажутся от наличных денег, считает экс-глава ЦБ Сергей Дубинин. По его мнению, всегда найдутся люди, которым это выгодно, а бизнес при любом раскладе будет предпочитать безналичные расчеты.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина еще в апреле отметила, что доля безналичных расчетов в России уже достигла 86%. Согласно данным Банка России, в 2024 году семь из десяти россиян пользовались переводами через СБП, а пять из десяти — для оплаты товаров и услуг. В будущем, как предполагают в Банке России, популярность бесконтактных платежей может вырасти до 90% в ближайшие три-пять лет.

«Не думаю, что в России, как и в любой другой стране с рыночной экономикой, все участники сделок будут предпочитать безналичные расчеты. Всегда останется какой-то процент, возможно, в пределах 5-10%, тех, кто будет предпочитать расчеты наличными. В том числе из-за укоренившейся привычки избегать налогообложения», — сказал Дубинин.

Экономист уточнил, что положение дел не изменит и попытка внедрения цифровых валют, например, рубля, так как всегда «будут оставаться какие-то группы участников сделок, которые захотят рассчитываться наличными деньгами».

Эксперт подчеркнул, что такая ситуация «не является какой-то аномалией» для участников рыночной экономики, добавив, что крупные сделки «все равно будут оформляться безналичными средствами».

«Когда происходит, скажем, безналичный расчет обычными рублями, то на счетах остаются остатки, которые могут беспроцентно быть использованы банками. В России существует такая оценка, что в общем объеме вкладов физических лиц [остатки] составляет от 12 до 15%. Это, вообще-то, просто-напросто остатки на текущих счетах по тем же кредитным картам», — объяснил он.

Банк, продолжил эксперт, за это ничего не платит.

«То есть у него возникает некий как бы бесплатный ресурс, в зависимости от размера банка, что дает возможность как-то использовать эти деньги. А если эти деньги повисают как цифровые, и их нельзя ни перевести в кредит, ни разместить в облигациях, то какой интерес у банка с этим иметь дело?» — добавил эксперт.

По мнению Дубинина, рано или поздно в России возникнет ситуация, когда цифровые валюты приравняют к «обычным».

«Если деньги будут под каким-то таким пристальным контролем или будут использованы какие-то ограничения, то их нельзя будет быстро превратить, скажем, в те же наличные. Тогда получается, что одни рубли “полноценные”, можно по-разному их использовать, создавать накопления и так далее, а другие — какие-то “неполноценные”. Что из этого вытекает? Какой-то такой кэрри-трейд, игра на процентах. Грубо говоря, за 1 “настоящий” рубль, который можно куда-то вложить, будут отдавать 1,2 рубля. Это плохая система. Поэтому я думаю, что рано или поздно цифровые валюты тоже приравняют к “обычным”. Не наличным, а обычным электронным деньгам, к которым все привыкли», — заключил он.