Жертвой телефонных мошенников стал бывший генеральный директор европейской компании Manitowoc по странам СНГ Жан-Клод Дусен. В общей сложности он отдал преступникам свыше 6 млн рублей.

Как стало известно RTVI, уроженец Парижа Дусен попался на классическую схему со срочной необходимостью обезопасить свои деньги, иначе они якобы пойдут на финансирование ВСУ. Дусену, проживающему в Москве, мошенники под видом специалистов различных госорганов, включая Росфинмониторинг, начали названивать днем 18 июня.

В конце концов они убедили француза снять со своих счетов деньги и передать их «инкассатору». После чего Дусен снял со счета в ВТБ сначала 3,7 млн рублей, затем купил торт «Медовик» в магазине, выбросил из коробки содержимое, сложив туда наличность, и отправился на встречу с курьером. После передачи первой партии денег, Дусен пошел в банкомат и снял еще 1,6 млн рублей, которые положил в коробку из-под овсяных печений, и снова передал курьеру.

После того, как Дусен передал очередному курьеру еще 700 тыс. рублей, он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Сейчас правоохранители занимаются их поиском.

Жан-Клод Дусен до 2022 года занимал должность генерального директора российской «дочки» французской компании Manitowoc Cranes. Фирма занимается производством строительных кранов и является одной из крупнейших в этой области. В частности, кранами, произведенными структурой Manitowoc, возводились объекты для Олимпиады в Сочи и стадион «Зенит Арена».

Среди прочего Жан-Клод Дусен читал лекции в российских вузах.