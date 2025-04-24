По данным RTVI, Симоновский суд Москвы на основании вердикта присяжных приговорил бывшего начальника ОМВД подмосковного Егорьевска Олега Ермакова к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн рублей. Сын полицейского — оперативник МВД Александр Ермаков приговорен к 8,5 годам колонии. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Полицейских признали виновными в приготовлении к убийству владельца квартиры, которую хотел купить Ермаков-младший, и риэлтора, который оформлял эту сделку. Олег Ермаков также признан виновным в покушении на получение взятки.

Как установил райсуд, в 2020 году оперуполномоченный 4-го управления МВД России Александр Ермаков решил купить квартиру в Москве, в районе Симоновского вала. Продавцом выступил местный житель Смирнов, а содействие в заключении сделки купли-продажи оказывал риэлтор Андрей Кайнов. Однако полицейскому показалось, что сроки проведения сделки затянулись и стороны в гражданском суде начали выяснять вопросы снятия квартиры с регистрации. Разбирательства привели к дополнительным расходам оперативника и тот решил отомстить.

Вначале Ермаков-младший решил посоветоваться с отцом, на тот момент начальником ОМВД подмосковного Егорьевска. После разговора родственники приступили к подготовке убийства Смирнова и Кайнова.

Как установил суд, в ноябре 2020 года полковник Ермаков поручил своим подчиненным собрать всю информацию на хозяина квартиры и риэлтора, включая адреса их проживания и маршруты передвижения. Параллельно Ермаков-младший встретился со своими знакомыми, предложив им вначале «путем угроз» добиться от Смирнова и Кайнова продажи квартиры. Однако уже месяц спустя, во время встречи в ресторане «Боярский» оперативник управления экономической безопасности озвучил новую задачу — убить Смирнова и Кайнова за 20 млн рублей. Собеседники согласились, однако, как следует из приговора суда, в дальнейшем «добровольно отказались» исполнять это поручение.

Кроме того, глава подмосковного ОМВД, следует из судебного решения, признан виновным в покушении на получении взятки в размере 5 млн рублей. В 2020 году Олег Ермаков обратился к знакомому бизнесмену, попросив помочь ему «выбить» деньги сына, инвестированные им в компанию «СЛК».

Коммерсант подыскал ему исполнителей, тот заплатил им 4,8 млн рублей, однако денег из компании полицейский так и не получил, отказались исполнители возвращать полицейскому и аванс. Тогда Олег Ермаков решил взыскать 5 млн рублей уже с коммерсанта, пообещав через посредника Ильгара Гусейнова, что в случае отказа на него заведут уголовное дело. Однако ни одно из этих преступлений полицейские Ермаковы довести до конца не смогли. В июле 2021 года они были задержаны оперативниками управления «М» ФСБ.

Во время обыска в особняке полковника Ермакова в Егорьевске чекисты обнаружили наличными 250 млн рублей, а также часы Rolex. Также, как отмечали в прокуратуре Московской области, на отца главы ОМВД были оформлены два земельных участка и недвижимость.

При этом в надзорном органе подчеркнули, что «наличие достаточных денежных средств для совершения таких сделок отцом обвиняемого подтверждено не было». После этого подмосковная прокуратура обратилась с иском в суд. В результате — изъятая при обыске наличность, а также земля и недвижимость на общую сумму 266 млн рулей были обращены в доход государства.

Согласно приговору Симоновского суда, выяснил RTVI, Олег Ермаков за приготовление к убийству двух лиц по найму и покушение на взятку получил 13 лет колонии со штрафом 100 млн рублей. Его сына Александра Ермакова приговорили к 8,6 годам лишения свободы. Ермаков старший лишен звания полковника, а младший — лейтенанта. Посредник Ильгар Гусейнов приговорен к шести годам колонии и штрафу в сумме 50 млн рублей.

В конце марта этого года Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы осужденных.