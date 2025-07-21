Как стало известно RTVI, завершено расследование уголовного дела против Светланы Копачевской, экс-директора «Наукопрофи» — ведущего российского производителя препаратов по лечению рака. «Наукопрофи» является филиалом Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина Минздрава РФ, а ее экс-главу полицейские обвиняют в превышении полномочий. По подсчетам следствия, ущерб от действия обвиняемой составил почти 130 млн рублей. Светлана Копачевская вину не признает.

Уголовное дело против Светланы Копачевской было возбуждено следственным управлением УВД по Южному округу в июне 2023 года. Первоначально, расследование велось по факту растраты денежных средств (ст. 160 УК), однако затем полицейские переквалифицировали обвинение на превышении полномочий (ч.3 ст. 286 УК). В рамках нового обвинения бывшей главе «Наукопрофи» грозит до 10 лет лишения свободы.

Как установило следствие, в 2011 году Копачевская была назначена директором научно-производственного филиала государственного центра онкологии им. Блохина. В 2015 году филиал стал фармацевтической компанией «Наукопрофи», входящей на правах филиала в структуру центра.

«Наукопрофи» занимается производством различных препаратов для борьбы с раком — например, «Аранозы» и «Блеомецина-Ронц», имея возможности провести полный цикл создания препарата: от синтеза молекулы до массового производства и маркетинга. Как рассказывала в интервью «Медицинскому вестнику» сама Светлана Копачевская в 2018 году, «Наукопрофи» имел в своем портфеле 12 препаратов, которые наиболее востребованы для химиотерапии, а объем производства таков, что способен обеспечить ими все регионы РФ.

Между тем следствие настаивает, что начиная с 2017 года, Копачевская незаконно издала несколько приказов об учреждении в «своей» компании положения об оплате труда ее работников.

В соответствии с ними, сотрудникам «Наукопрофи» на протяжении трех лет выплачивались т.н. стимулирующие выплаты и премии.

При этом, по версии следствия, фигурантка достоверно знала, что она не имеет прав на такие нововведения и должна была запрашивать разрешение на выплату премий непосредственно у директора Национального центра им. Блохина, который, в случае согласия, и должен был определить их размер.

Однако вместо этого Копачевская, считает следствие, издала и подписала приказы о поощрении работников «Наукопрофи», отдала указания главбуху создать реестры зачисления денег на банковские карточки и изготовить платежные поручения о перечислении на них зарплаты.

После чего стимулирующие выплаты и премии, считает следствие, со счета «Наукопрофи» поступили сотрудникам, включая саму Копачевскую.

По подсчетам следствия, незаконные выплаты за 2017 год превысили 37,4 млн рублей, в следующем году — 44,8 млн рублей, а в 2019 году — 47,2 млн рублей. Общая сумма перечисленных за три года средств, составила 129,6 млн рублей.

Данная сумма является для «Наукопрофи» значительной, следует из материалов расследования, так как сопоставима с общим доходом филиала за указанный период. Эти деньги, считает следствие, также могли быть направлены на решение уставных задач Национального центра онкологии им. Блохина, то есть головной организации.

По мнению следствия, Копачевская, назначая и выплачивая премии и стимулирующие надбавки, «в том числе себе», вышла за пределы своих полномочий, что нарушило права и законные интересы Центра онкологии им. Блохина. Действия Копачевской, уверено следствие, были умышленными и привели к тяжким последствиям — ущербу государственному учреждению Минздрава РФ, на сумму 129,6 млн рублей.

Сама Светлана Копачевская своей вины не признает. По мнению обвиняемой, в ее действиях отсутствует состав какого-либо преступления, а самим действиям управленца дана неверная юридическая оценка.

Как стало известно RTVI, материалы уголовного дела в отношении Светланы Копачевской уже поступили в Нагатинский суд Москвы для рассмотрения по существу. Предварительное слушание назначено на 21 июля. Защита обвиняемой от комментариев отказалась.