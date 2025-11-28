Московская прокуратура сообщила о вынесении заочного приговора бывшему генеральному директору ООО «Ивастрой» Андрею Пучкову. Суд признал его виновным в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, назначив наказание в виде 14 лет колонии общего режима.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Пучков, будучи гендиректором «Ивастроя», без одобрения собрания участников передал фонду «Созидание» простые векселя на общую сумму 480 млн рублей, хотя его полномочия позволяли заключать сделки только до 15 млн рублей. Эти действия нанесли значительный ущерб компании.

Кроме того, как установило следствие, с ноября 2016 по апрель 2018 года, являясь фактическим руководителем пяти строительных компаний, Пучков похитил средства дольщиков. При этом он сознавал, что финансовое состояние компаний не позволяет завершить строительство шести жилых комплексов в Московской области.

В результате действий Пучкова Фонду защиты прав граждан-дольщиков причинен ущерб свыше 90 млрд рублей, четырем физическим лицам нанесен ущерб более 25 млн рублей. Вместе с тем было заморожено строительство жилых комплексов.

Помимо основного наказания, суд назначил Пучкову денежный штраф в размере 2 млн рублей, трехлетний запрет на занятие руководящих должностей в строительных организациях, работающих с долевым строительством, а также наложил арест на принадлежащую ему недвижимость в четырех регионах страны. Одновременно суд удовлетворил гражданский иск Фонда защиты прав граждан о взыскании 90 млрд рублей.

Сейчас Пучков находится в международном розыске. Предприниматель покинул Россию в 2018 году. В этом же году против него было возбуждено отдельное уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в результате отравления угарным газом жильцов подмосковных таунхаусов в Химках.

Вынесенный приговор еще не вступил в законную силу. После задержания Пучков сможет обжаловать решение суда в установленном порядке.