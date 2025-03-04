Мирное соглашение по Украине вряд ли удастся подписать в 2025 году. Однако не исключено, что к осени получится остановить боевые действия. Такой прогноз в специальном интервью RTVI сделал американский политолог и дипломат, бывший старший директор по делам России в Совете нацбезопасности США, бывший специальный помощник президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии Томас Грэм.

«Я думаю, что [мирное] соглашение исключено в этом году. Прекращение огня может быть, но, опять же, не скоро — не в течение 24 часов, как обещал Трамп во время предвыборной кампании, и не в течение ста дней», — признал Томас Грэм.

По мнению политолога, прекращение огня возможно не раньше осени.

«Может быть, если всё получится и если все стороны будут конструктивно вести себя, тогда, я думаю, к осени это может быть возможно найти способ прекратить огонь. Но до этого я думаю, что вряд ли: это слишком сложные проблемы», — предположил бывший старший директор по делам России в Совете нацбезопасности США.

Как признал Грэм, успех переговоров будет зависеть от того, удастся ли всем сторонам «найти разумный компромисс, который удовлетворяет всех».

«Конечно, каждой стороне придется немножко уступить, чтобы достичь этого компромисса. Посмотрим. Сейчас преждевременно заключать, каким будет окончательный результат этих переговоров», — отметил собеседник RTVI.