Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, избранный академиком РАН, объяснил, почему его индекс Хирша равен нулю. Он рассказал корреспонденту RTVI что виной всему западные страны, где не дают публиковаться российским ученым.

Экс-премьер Украины Николай Азаров был избран академиком Российской академии наук, за него проголосовал 521 член РАН, против 14. Бывший политик был избран по специальности горное дело. Ранее СМИ обратили внимание, что бывший политик имеет рекордно низкий индекс Хирша, равный нулю.

В интервью RTVI Азаров объяснил столь низкий показатель, характеризующий публикационную активность ученого и цитируемость его статей.

«Спасибо за поздравление! <Критикам> могу сказать то же, что сказал на Общем собрании один из вице-президентов РАН. Сейчас за рубежом не дают возможности публиковать наши работы, не освещают их. Какой там индекс Хирша?».

По словам бывшего политика, он продолжит заниматься наукой в России.

«Я ею никогда не прекращал заниматься», — отметил он, добавив, что его интересы лежат в области горного дела.