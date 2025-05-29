Кабул изучил историю и «убедился, что Крым исторически был частью России». Об этом в интервью RTVI заявил бывший президент Афганистана Хамид Карзай, объясняя решение признать полуостров за Москвой. Карзай напомнил, что Кабул сделал это первым.

«Когда в 2002 году мы провозгласили Республику, я как президент принял обдуманное решение — Россия, как самая большая страна в регионе, будет важнейшим партнером Афганистана. Россия пошла нам навстречу и приняла эти отношения, мы очень хорошо поладили. Поэтому Афганистан был первой страной, признавшей Крым», — объяснил афганский экс-лидер.

По словам Карзая, в Кабуле изучили историю и «убедились, что исторически Крым был частью России». Экс-президент также отметил, что власти США до ухода из страны никогда не вмешивались в отношения с Москвой и не критиковали афганское правительство за это решение.

«Ни разу они не пришли ко мне и не сказали: «Почему? Почему вы сотрудничаете с Россией? Почему отправляете полицейских на стажировки в Россию? Почему отправляете студентов учиться? И почему вы признаете Крым?» Такого не было», — рассказал Карзай.

17 мая помощник президента России Владимир Мединский заявил, что поводом для передачи Крыма Украине была 300-летняя годовщина Переяславской рады.

В марте 2024 года депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор Сергей Цеков внесли законопроект о признании недействительным решения о передаче Крыма Украине в 1954 году. Авторы назвали произошедшее «политическим произволом», а целью инициативы — «очищение правового наследия» России от «ничтожных актов, не имевших правовых оснований, но порождавших беззаконие».