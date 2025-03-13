Экс-солист «Отпетых мошенников» Игорь Богомазов в интервью программе «Легенда» на RTVI заявил, что бывший коллега Сергей Аморалов (Суровенко) пытался угрозами сорвать его концерты из-за спора о праве использовать название группы.

«Что касаемо названия, здесь такая интересная петрушка получилась. Последняя рекорд-компания, где мы работали вместе, почему-то решила патент на название “Отпетые мошенники” продать Сергею Суровенко», — сказал Богомазов.

По словам артиста, его об этом не уведомили, но сейчас этим вопросом «занимаются юристы, специально обученные люди».

«Юристы мне вообще такую вещь сказали, что до регистрации товарного знака я был уже в составе группы “Отпетые мошенники”, поэтому проблем не должно быть <…> Как писали на афишах — Гарик Богомазов, экс-“Отпетые мошенники” — и сейчас так и делаем, нам никто не может запретить», — утверждает артист.

«Есть звонки. Первое время не брезговал сам Сергей Суровенко звонить на площадки и запрещать, угрожать», — заявил Богомазов.

По его словам, реакция на звонки была разная. «Есть очень серьезные площадки, клубы, где у них в штате юристы (он же не думал об этом), которые говорят: “Молодой человек, юридически здесь вообще ничего не нарушено. До свидания”. А есть которые не хотят заморачиваться. Есть такие. Очень много было звонков», — поделился музыкант.

Он утверждает, что то же самое происходило, когда спустя несколько лет после ухода из группы он решил выступать вместе с еще одним бывшим участником «Отпетых мошенников» Вячеславом Зинуровым.

«Когда мы со Славиком объединились, когда уже все записали, пошли первые афиши, концерты намеченные — так же Суровенко звонил на площадки, угрожал, [говорил] что “они не имеют права”», — рассказывает Богомазов.