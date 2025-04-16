Песни группы «Воровайки» — это частушки, не претендующие на тюремную правду, заявила экс-солистка коллектива Диана Теркулова в интервью программе «Легенда» на RTVI. Так она прокомментировала слова певца Александра Новикова о том, что песню «Хоп, мусорок» написал «блатующий ботаник».

«Конечно, Александр — очень уважаемый человек, но, повторюсь, у нас не «блатота», у нас частушки», — сказала Теркулова.

Песни «Вороваек» — это веселая музыка, которая рассказывает о чем-то в шуточной форме, пояснила певица.

«Мы никого никогда не призывали ни к какому АУЕ*, как некоторые недалекого ума люди считали», — утверждает Теркулова.

По ее словам, в песни группы не содержат пропаганды и утверждений о том, что воровать — «это здорово».

«Поэтому если уж Александр Новиков говорит, что написал какой-то дилетант, ну и ладно. Что в этом такого? Мы не претендуем на тюремную лирику и правду тюремную. У нас блат-поп-коллектив был, это у нас [продюсер] Юрий Алмазов придумал такой термин», — пояснила бывшая солистка «Вороваек».

По мнению Теркуловой, песни группы слушают «интеллектуально развитые» люди. «Потому что только человек с нормальным развитым интеллектом может понять, что это шутка. Остальные могут говорить: «Фу, маргиналы, фу, это какая-то пошлость». Люди, если у вас плохо с чувством юмора, это ваши проблемы. Я вообще не переношу людей без чувства юмора. С ними просто скучно и неинтересно. Душнилы», — заключила собеседница RTVI.

Отсидевший срок в 1980-х годах певец и композитор Александр Новиков, рассуждая о песне «Хоп, мусорок», называл ее бездарной и убогой. Он заявил, что композицию написал «блатующий ботаник», который никогда не сидел в тюрьме. «Нет ничего смешнее и ужаснее блатующего ботаника», — сказал Новиков.

* движение признано экстремистским и запрещено в России