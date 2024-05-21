Украинские колл-центры, которые занимаются финансовыми мошенничествами, также работают по вербовке россиян, которые затем устраивают диверсии. Об этом RTVI рассказал бывший сотрудник СБУ полковник Василий Прозоров.

“Вербовка диверсантов — это работа одних и тех же колл-центров. Разница только в финальном этапе развода. Среднестатистический человек подвержен влиянию. На том конце провода работают профессионалы, они знают все тонкости практической психологии и слабости жертвы”, — утверждает бывший сотрудник украинских спецслужб.

«Они делают тысячи звонков в день, один клюнет — уже прекрасно», — рассказал Прозоров. Он также отметил, что сотрудники СБУ тщательно мониторят соцсети россиян, особенно оппозиционно настроенных и паблики о политике, чтобы там подбирать потенциальных кандидатов в агенты.

“Видят, что человек высказывает негативное мнение, изучают его, и налаживают контакт с ни к чему не обязывающей переписки. В курс дела его вводят постепенно, шаг за шагом склоняют к сотрудничеству”, — пояснил Прозоров. Он напомнил, что группа, которая недавно сожгла вертолет в Подмосковье, до этого подожгла релейные шкафы. Тогда “куратор перечислил деньги и предложил более серьезное задание и больше денег”, говорит Прозоров.

12 апреля 2024 года в Москве на Коровинском шоссе взорвался внедорожник Прозорова Toyota Land Cruiser, еще два авто рядом были повреждены. Прозоров получил ранения ног, но выжил. Трое участников покушения были задержаны по горячим следам, в том числе исполнитель.