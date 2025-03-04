США «торопились» с расширением НАТО в 2004 году. Об этом в специальном интервью RTVI заявил американский дипломат Томас Грэм, который занимал тогда должность старшего директора по России в Совете нацбезопасности США и был специальным помощником президента Джорджа Буша-младшего по России и Евразии. Также в 1990-х, накануне первой волны расширения, Грэм работал в Госдепартаменте, в том числе на политических должностях в посольстве США в Москве. Предложение Украине и Грузии членства в альянсе в 2008-м он назвал «ошибкой».

Томас Грэм рассказал, какие советы давал президенту-республиканцу Джорджу Бушу-младшему по поводу расширения НАТО.

«Я советовал, что надо очень осторожно относиться к этому вопросу. Мы знали с самого начала, что Россия будет против — и сильно против. Наши российские коллеги, визави постоянно говорили об этом — что они воспринимают расширение НАТО как угрозу безопасности России. Поэтому я всегда советовал [действовать] осторожно, очень часто беседовать с Россией и стараться найти компромиссы. Самое главное — не спешить, не торопиться. К сожалению, мы торопились в то время», — считает Грэм.

По его словам, «окончательные решения принимали президенты Клинтон и Буш, но были очень острые дебаты внутри администрации на разных платформах и разные позиции, не все были за, особенно в начальной фазе 1990-х годов». В частности, тогда «были сильные разногласия между Пентагоном и Госдепом».

«Пентагон в то время считал, что главное — работать с Россией по вопросу контроля ядерного оружия. Госдеп тогда придерживался другого мнения, что самое главное — это геополитическая ситуация в Европе. И когда Россия слаба, это как раз то время, когда мы могли бы переделать эту геополитическую ситуацию, чтобы она была гораздо более выгодной для наших интересов, чем раньше», — признал отставной дипломат.

При этом, по мнению Грэма, первые волны расширения альянса не осложнили критически отношения Москвы и Вашингтона.

«Мне кажется, что в девяностые годы мы более — менее справились: в то время был подписан Основополагающий акт о взаимных отношениях между НАТО и Россией. Мы создали комитет, где могли бы обсуждать вопросы безопасности на европейском континенте. Мы также более — менее справились, когда расширили НАТО в 2004 году. Тогда сохранялись более-менее конструктивные отношения между нашими странами. Мы создали Совет Россия — НАТО», — напомнил собеседник RTVI.

Как полагает Томас Грэм, ошибочным было предложение Украине и Грузии вступить в НАТО.

«По-моему, ошибкой — и я думаю, что многие согласны со мной в этом, — было предложение членства Украине и Грузии в 2008 году на саммите в Бухаресте. Даже наши самые близкие союзники, Франция и Германия, выступали против этого. И этот вопрос, по-моему, во многом испортил наши отношения с Россией на том этапе», — заключил собеседник RTVI.