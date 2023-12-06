Бывший ведущий передачи «В поисках приключений» Михаил Кожухов в программе RTVI «Легенда» рассказал об унижениях, которые пережил во время работы на телевидении.

«Последние две мои работы, это четырехсерийный фильм о первом русском кругосветном плавании и двухсерийный фильм об Арктике, они мне дались очень тяжело. А для того, чтобы их показали, мне пришлось опять унижаться, как мне приходилось унижаться ежедневно, пока на протяжении девяти лет я занимался производством разной телевизионной продукции. И какой-то запас унижения был исчерпан», — сказал Кожухов.

По его словам, он «не Данко, чтобы вырвать сердце и освещать дорогу к светлому будущему».

«Я просто не вырвал себе сердце и сказал: я не хочу больше ходить по вашим кабинетам, не надо так не надо — и стал заниматься другим», — пояснил Кожухов.

В октябре в программе RTVI «Респиратор Бабушкина» Кожухов заявил, что в тревел-шоу «Орел и решка» нет настоящей эмоции и «мысли».

«Я слышу, как журналист… Вот некто заходит в гостиницу, а режиссер ему говорит: «Ну слушай, ну добавь огоньку», и она говорит: «Вау, как же здесь круто! Какая же офигенная гостиница!» Это ненастоящая эмоция. Настоящая эмоция другая. Я не верю ни одному из этих ведущих. Это все целлофан такой, шум», — подчеркнул Кожухов.