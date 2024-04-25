Тверской суд Москвы приговорил к семи годам колонии экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову по делу о махинациях в рамках государственной программы «Пушкинская карта», сообщает 25 апреля ТАСС.

Ярилову признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК) с ущербом бюджету на 125 млн рублей.

Ярилову арестовали в апреле 2023 года. По версии следствия, экс-чиновница в 2022 году способствовала включению в программу «Пушкинской карты» компании «АСП-Капитал», которой принадлежит «Самый высокий музей мороженого в мире» (расположен в «Москва-Сити»). В результате фирма получила из бюджета более 125 млн рублей на реализацию входных билетов (всего было реализовано почти 67 тыс. билетов). Сторона обвинения сочла этот музей коммерческим предприятием, не представляющим никакой культурной ценности.

«Пушкинская карта» — действующая с 2021 года российская государственная программа, в рамках которой россияне в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно (в пределах особого лимита, пополняемого ежегодно) посещать культурные учреждения за счет федерального бюджета.

Сторона обвинения утверждала, что Ярилова получила информацию о необходимости исключить из госпрограммы «Самый высокий музей мороженого в мире», но «проигнорировала ее из-за карьеризма и желания повысить показатели».

Ольга Ярилова занимала пост замминистра культуры с 2018 по 2022 год.