В Москве силовики задержали бывшего заместителя председателя правительства Ульяновской области Владимира Пушкарева. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на оперативное видео регионального управления ФСБ России.

Опубликованный видеоролик содержит кадры, на которых сотрудники правоохранительных органов надевают наручники на мужчину в шортах. На вопрос о том, знает ли он о причине задержания, он отвечает отрицательно.

Как сообщается в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета России, в отношении экс-зампреда правительства Ульяновской области заведено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

В официальном сообщении ведомства не разглашается имя задержанного мужчины, однако источник «Ъ-Волга», близкий к следственным органам, утверждает, что речь идет о Владимире Пушкареве.

По информации следователей, с 2024 по 2025 год чиновник предпринял действия для победы аффилированной с ним коммерческой организации в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыш, злоупотребив для этого своим служебным положением. Мужчина также незаконно увеличил стоимость авансирования для лоббированной им организации и вносил значительные изменения в договор в интересах подрядчика.

Как уточняет 73online.ru, речь идет о возможном содействии ООО «Империал» со стороны Пушкарева. По информации портала, благодаря действиям чиновника организация получила аванс в 65 млн рублей, так и не начав строительных работ.

Журналисты также отмечают, что мужчина подготовил проектно-сметную документацию, в которой была занижена мощность предполагаемых очистных сооружений с 1,5 тысяч до 500 кубических метров.

В рамках уголовного дела были организованы следственные действия на территории трех регионов, где проводится изъятие необходимой документации и других предметов, значимых для следствия. Следствие взял на личный контроль руководитель следственного управления Сергей Михайлов.

По данным 73.online, обыски прошли в Москве, Твери, Ульяновске и Барыше, а сам чиновник был задержан в съемной квартире. Мужчину планируется доставить в Ульяновск, где он будет официально задержан в соответствии со ст. 91 УПК России, после чего будет принято решение о мере пресечения. Источники издания предположили, что его поместят в СИЗО на два месяца.

Пушкарев занял позицию заместителя председателя правительства Ульяновской области в июле 2024 года. Глава региона Алексей Русских объявил об отставке чиновника в ходе заседания штаба по комплексному развитию области 2 сентября.